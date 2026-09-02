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開學腸病毒升溫！桃園就診人次上周增13.7％ 10月恐迎第2波高峰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局今天表示，上周全市腸病毒門、急診就診達755人次，較前一周增加13.7％，提醒家長及教托育機構落實洗手、環境清消及生病不上學。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局今天表示，上周全市腸病毒門、急診就診達755人次，較前一周增加13.7％，提醒家長及教托育機構落實洗手、環境清消及生病不上學。圖／桃園市衛生局提供

開學季學童重返校園，腸病毒傳播風險升高。桃園市衛生局今天表示，上周全市腸病毒門、急診就診達755人次，較前一周增加13.7％；觀察近3年疫情趨勢，每年9月開學後就診人次均會上升，並於10月出現第2波流行高峰，提醒家長及教托育機構落實洗手、環境清消、生病不上學，避免病毒擴散。

衛生局指出，依衛福部疾管署監測資料，今年第34周，也就是8月23日至29日，全國腸病毒門、急診就診共6955人次，桃園則有755人次，較前一周664人次增加91人、上升13.7％，近期疫情呈波動趨勢。今年全國累計已有7例腸病毒感染併發重症個案，其中桃園占2例，顯示社區仍有傳播風險。

衛生局表示，從近3年桃園腸病毒門、急診就診情形觀察，除春夏會出現第1波高峰外，9月開學後均有明顯上升趨勢，並在10月迎來第2波流行高峰。由於開學後學童群聚及互動頻率增加，校園成為防堵腸病毒的重要場域。

腸病毒主要透過接觸患者口鼻分泌物、飛沫、皮膚水泡液及糞便等途徑傳播。衛生局提醒，學童應養成正確洗手習慣，遵循「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，搓洗至少20秒；教托育機構也應針對門把、桌椅、玩具及室內遊戲設施等經常接觸物品定期消毒，可使用1000 ppm漂白水清消。

若學童出現發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍，或手腳紅疹、水泡等疑似症狀，應儘速就醫並在家休息。經醫師診斷感染或疑似感染腸病毒者，應落實「生病不上學」，在家休息至少7天後再返校，並與其他嬰幼兒適度區隔。

衛生局強調，5歲以下幼童是腸病毒重症高風險族群，且重症病程變化快速。若出現持續高燒、嗜睡、活動力下降、持續嘔吐、手腳無力、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送醫，把握治療時間。

腸病毒 病毒 桃園

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