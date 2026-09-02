課後照顧延長到晚上 全教產籲檢討鐘點費人力制度：不能靠老師多做

全台中小學近日開學，許多學校提供課後輔導，但教師人力不足問題也浮現。全國教育產業總工會今天說，政府延長課後照顧服務時間，卻未同步補足人力及經費，導致學校找不到外聘人員時，往往將壓力轉嫁給現職教師，呼籲中央及地方政府完善人力與鐘點費制度，不能讓教育政策長期靠老師「多做一點」支撐。

全教產表示，教育部國教署8月10日函文各縣市政府教育局（處），自115學年度起調整學習扶助課後授課鐘點費補助基準，國小每節405元、國中每節455元，平日、下班後及寒暑假均適用。教育部強調，這是中央補助基準，並非各縣市實際支付的鐘點費標準，但也是地方政府支給學習扶助授課人員鐘點費的「下限」。

全教產說，地方政府若基於學校開班需求、師資招募情形或政策考量等因素，要調高放學後及寒暑假期間的學習扶助鐘點費，國小每節提高至480元、國中540元，較中央補助基準分別不足75元、85元，差額得由地方政府自籌預算補足。

此外，全教產表示，公立幼兒園課後留園及國小「夜光天使」計畫的鐘點費，也涉及中央補助與實際支給標準的差異。依國教署今年8月14日修訂的延長照顧服務作業要點，幼兒園課後留園前2小時每小時補助鐘點費或加班費最高400元，第3小時最高500元；國小夜光天使則依113年7月17日修訂規定，每小時補助講師鐘點費400元。這些金額均屬教育部補助款，並非實際鐘點費支給標準。

全教產說，部分縣市將課後照顧延長至晚間6、7時，若學校找不到人，壓力往往落到現職教師及教保員。教師白天已負擔授課、備課、行政、導師及親師溝通等工作，若下班後再留校照顧學生，已屬延長工作時間，而找不到人，不應成為強迫老師加班的理由。

全教產表示，依法適用勞動基準法的工作人員，延長工時就應依法給付加班費；公立學校教師雖非全面適用勞基法加班費規定，中央及地方政府也應建立合理的延時工作報酬制度。因此，國小480元、國中540元可作為教師自願參與課後授課的合理鐘點費，但若因政策要求或人力不足，要求教師延長正常工時，就不能以一般鐘點費處理。

全教產說，課後照顧最大的問題是政府不斷延長服務時間，卻未同步增加人力成本，導致鐘點費缺乏吸引力、外聘人員難招，最後只能要求現職教師留下支撐。全教產理事長林蕙蓉表示，「這不是教師不願意照顧學生，而是政府長期要求更多勞務，卻沒有提供相對應的報酬。」

全教產呼籲，教育部及各縣市政府應全面檢討學習扶助、課後照顧、幼兒園延長照顧及夜光天使的人力與鐘點費制度，中央補助不足就由地方依實際需求編列預算；需要延長服務，就應聘足人力、給足待遇。