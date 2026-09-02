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睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

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睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中校長溫順德。圖／溫順德提供
僑泰高中校長溫順德。圖／溫順德提供

全台中小學開學，「教師荒」風暴持續擴大。全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長温順德說，公立學校老師退休潮，全國9成教師被迫超鐘點授課，尤以中型私中為重災區，甚至有一年級剩2名導師、校長下海授課等怪現象，影響學生受教權，教育部長鄭英耀指教師聘任是各縣市政府責任、教師聘任率達九成九說法，無異傷口灑鹽，激起基層怒火。

教育部日前公布數據指出，全國公立國中小教師整備完成率達99.58%，教育部長鄭英耀前天受訪也表示，教師聘任是各縣市政府責任，並強調各縣市教師聘任率均達99%以上，不會影響正常教學。此話一出引發基層教師不滿。

全國代理暨代課教師產業工會最新調查揭露，這學期高達89.7％的教師必須「超鐘點」授課，其中更有63.1％是慘遭校方「強制派任」。

温順德說明，教師荒主要公職人員年金改革不少公立學校教師搶搭現行的75制末班車，出現退休潮，另外，也有很多領有教師證不當老師等。

温順德指出，事實上，為讓課表不開天窗，各校無不絞盡腦汁應對，除現職老師超鐘點、跨科且跨年級配課，有的甚至塞滿課表；退休教師臨時救火，大量招聘兼課教師，還有校長下海授課。當教師被迫超鐘點、加班過勞，批改作業時間減少，輔導學生時間也被壓縮，不僅衝擊正常教學，也犧牲學生受教權，部長稱不影響教學，豈非睜眼說瞎話？

温順德認為，九成九的聘任率已是美化後的假象，若納入全國私校，缺師數字恐怕更為駭人。逢公立學校教師退休「85新制」（服務年齡加年齡）明年上路，出現搶搭現行的75制末班車的退休潮，公校聘任名額大增，許多私校教師轉任，造成私校前所未見的缺額。

溫順德說，全國私校逾八成遇教師荒，尤以中型私中最嚴重，有的離職1/3，有的走了40餘人，校方想方設法甄聘，頂多只能補足一半；有的一個年級九班，導師竟只剩2人；有的因排不出課，暑期輔導改為自修。教育公共化政策下，私校承擔教育重責，卻未受政府重視，缺師問題從不關心，學生權益全然不理，私校學子何辜？

溫順德認為，教師缺額不僅只是數字，背後更涉及師資培育、教學現場工作環境、教師待遇是否合理、管教權等諸多因素，這些都得由中央檢視，力謀改善教育環境，而非聚焦在招聘工作，把問題丟包給地方。

教育部長鄭英耀8月31日受訪表示，教師聘任是各縣市政府的責任。聯合報系資料照
教育部長鄭英耀8月31日受訪表示，教師聘任是各縣市政府的責任。聯合報系資料照

教師荒 校長 鄭英耀

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