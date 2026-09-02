回響／防毒品入校 教育部規畫唾液快篩首批8千支待修法上路

聯合報日前推出「電子煙毒大舉滲透校園」的「陽光行動」專題深度報導。因應依托咪酯等新興毒品氾濫，教育部除進行校內宣導、建立校外風險熱點巡查等，也將在校園推動毒品「唾液快篩」。教育部常務次長朱俊彰表示，唾液快篩是增加第一線人員的檢測選項，並非擴大篩檢對象，目前針對約8000多名曾有相關紀錄或經學校認定有施用毒品疑慮的特定學生，待毒品危害防制條例修法完成、法源完備後實施。

教育部今天舉行「無毒有我 攜手防護—家長學校神隊友，陪伴孩子一起守」記者會，表示針對依托咪酯防制，教育部將其列為今年「友善校園周」宣導重點，預計下半年將再增加15場依托咪酯防制專題演出，透過戲劇及互動方式強化學生識毒、拒毒能力。

教育部也推動警校聯繫及校外聯合巡查，目前3602校已盤點9641處校外風險熱點，結合警政、社區力量加強巡查；另持續推動反毒入班宣導，截至8月已完成4萬3202班，目標年底達成100%宣導率。

針對毒品唾液快篩，朱俊彰會後受訪時強調，這是增加第一線人員的檢測選項，並未規畫擴大篩檢對象，目前仍是針對特定人員進行檢測。現階段約有8000多名特定學生，主要是過去曾有相關紀錄，或經學校觀察、了解後認為有施用毒品疑慮者，原本採取尿液篩檢，未來則是增加唾液快篩這項選擇，主要考量其便利性及準確度。

朱俊彰說，推動唾液快篩必須有法源依據，目前《毒品危害防制條例》正在立法院修法，因此必須等法源完備後才能正式實施。

教育部學特司長蔡宜靜說，在法源完備之前，教育部會先進行相關工作坊及教育訓練，讓第一線學務人員了解檢測方式，同時完善篩檢程序、學生隱私保護及後續處理機制，並與家長、教師及相關團體持續溝通。

蔡宜靜說，目前已先採購一批唾液快篩工具，約8000支，待相關法規通過後，將依各縣市政府及大專校院的需求進行分配，也會參考相關數據規劃數量。地方政府未來也可透過共同供應契約採購，或依自身需求另行辦理採購。後續仍會視學校實際運用及需求，持續辦理採購及補充。

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