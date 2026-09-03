傳承底蘊 開創永續：中國文化大學商學院深耕ACCSB認證的品質保證與治理實踐

▲文大商學院啟動大師講座－聚焦AI趨勢與未來競爭力。（文大提供） 【文．盧文民／中國文化大學副校長兼商學院院長】

面對全球高等教育競爭加劇、少子女化浪潮的猛烈衝擊，以及AI科技與ESG永續發展趨勢的快速演進，大學商管教育正處於歷史性的轉折點。身為中國文化大學（簡稱文大）副校長兼商學院院長，同時也是本院推動華文商管學院認證（Accreditation of Chinese Collegiate School of Business, ACCSB）最核心的參與者，我深知「教育品質」是學校永續生存與發展的唯一解方。文大商學院自2014年首次通過ACCSB認證以來，便將追求卓越的種子深植於學院的治理基因中。我們歷經了2018年的第一次再認證、2022年成為全國首所通過第二次再認證的學院，更於今（2026）年3月26日，順利完成了史無前例、涵蓋全院16個教學單位（共33個學制）的第三次週期性再認證實地審查。這十二年來的認證之路，不僅是一段從卓越邁向頂尖的艱辛歷程，更是一場深刻的組織文化重塑。承蒙管科會華文商管教育認證組織（Accreditation Council for Chinese Business Education, ACCBE）的邀請，我深感榮幸能在此與國內高教界同道，娓娓道來本院在「專業領域之高教品保」上的長期實踐經驗、甘苦及深刻反思。

十二年磨一劍：從陣痛到內化的品保文化重塑

教育事業是百年樹人的大業，教育制度與教學現場的作法往往是經年累月所產生的結果，猶如個人積習成性，即便需要改變，也常面臨體制內龐大的慣性阻力。回首2013年本院初次申請ACCSB認證時，面對嚴謹的評鑑指標，我們經歷了巨大的陣痛期。ACCSB認證強調「人才培育目標應與職場角色接軌」、「教育目標、核心能力應與課程內容相互呼應」。這意味著我們必須打破過去「教師想教什麼，就開什麼課」的供給導向，徹底轉變為「學生未來需要什麼能力，我們就設計什麼課程」的需求導向。

在推動課程改革和轉型的過程中，各系所難免有既有的經營包袱，尤其大學教授擁有極高的學術自主性，使得轉型過程時常遇到內部阻力。然而，透過ACCSB認證單位的嚴格督導與熱誠指導，我們引入了「課程地圖」的觀念與獨特的學習地圖模板，讓課程設計的全貌一目了然。我們透過無數次的溝通與院務會議，逐步凝聚各系所主管與教師的共識，讓大家深刻體認到：專業認證不是為了應付評鑑的表面文章，而是為了對學生的未來與社會信任負責。如今，這種以學生職涯發展為核心的思維，已經完全內化為本院各學系的日常運作邏輯。

校級支持與治理日常化：打破本位主義的體制變革

推動涵蓋16個教學單位、多元學制的大規模品質保證工程，絕非單憑商學院一己之力所能完成。在今年的第三次再認證實地審查中，由容繼業教授擔任召集人，帶領周逸衡教授等多位資深專家組成的專案小組，特別關注我們品質保證機制中「檢核（Check）」與「行動（Act）」環節的落實情形。

對此，我深刻體會到「高階領導支持」與「制度化追蹤」是推動變革的關鍵。在本次認證過程中，本校王子奇校長給予了最堅定的制度性支持。在校長座談時，校長不僅親自表達對商學院推動ACCSB再認證的高度重視，更具體承諾學校將持續提供必要的資源與制度支持。

更難能可貴的是，我們將認證委員提出的改進事項，直接納入校級的行政會議中進行列管與追蹤。透過校級行政力量的介入，我們有效打破了各行政單位與學術單位之間的本位主義，要求相關單位積極盤點前次建議事項，強化跨單位的協調與執行力。這種將「品保落實轉化為學校治理日常」的決心，不僅讓各系所主管感受到學校推動品質保證的雷厲風行，也確保了各項改進措施不再流於形式，而是真正成為促進校內治理精進的重要契機。自112學年度起，我們更在院級會議中建立定期追蹤機制，每學年檢視再認證改善事項的進度，形成滾動式的Plan-Do-Check-Act（PDCA）良性循環。

建構「學用合一」的學習品質保證機制

本院秉持創辦人張其昀博士「專業性知識教育與教養性智慧教育並重」的辦學理念，致力於「學養精進、學用合一」。為了確實掌握學生的學習成效，我們依循ACCSB的規範，建構了嚴謹的核心能力檢核機制。

首先，我們規定各學制必須選擇具整合性質的「總整課程（capstone course）」，作為檢核學生核心能力達成情形的把關機制。同時，我們也徹底翻轉了意見回饋的蒐集方式。在認證單位的要求下，我們除維持畢業後1、3、5年的校友流向調查外，新增了畢業後半年的調查，更將原有的學校公版調查問卷，改為更具針對性的「系版（自行設計）問卷」。我們在公版架構下增列了「對應各系核心能力指標」的題項，大幅提升了雇主滿意度與畢業生流向調查資訊的攸關性與即時性。透過這些精準的數據回饋，各學系得以定期檢視課程設計是否確實呼應了目標職場的需求，進而作為下一週期課程優化的堅實依據。

深化非正式課程：產學接軌與移地學習的無遠弗屆

ACCSB認證極度強調「非正式課程」（如企業參訪、實習、專題講座、專業競賽等）對商管教育的重要性，並要求將其納入教育規劃與畢業門檻。這項規範與本院長年推動學生實務（作）能力的政策不謀而合，更對正式課程產生了強大的加乘效果。具體案例如下：

一、實務接軌與給薪實習

各學系積極開創產學亮點。例如，會計學系成功導入國際四大會計師事務所之一的安永（EY）內部教育訓練團隊，於大四開設職前訓練課程，並由事務所提供一學期的「給薪」實習，透過點、線、面的延伸深化學生的職場體驗。國際貿易學系則與威滿興業集團合作，由企業跨境電商團隊與教師協同教學，不僅提供寒暑假給薪實習，更由業師指導學生參與臺北市政府跨境電商競賽，屢創佳績。

二、非正式課程與移地學習

本院以「全球思維」為導向，為學生打造無遠弗屆的學習場域。近年來，我們主辦了涵蓋區塊鏈、ESG淨零轉型、財富規劃等領域的大師講座，邀請台灣永續能源研究基金會簡又新董事長等重量級專家蒞校分享。同時，我們更帶領學生跨出國界，遠赴中國大陸的福州（寧德時代）、徐州（江蘇師範大學、中國礦業大學）、山東、四川等地，以及泰國曼谷（台達電泰國子公司）、澳洲邦德大學（Bond University）與MSC地中海榮耀號（MSC Bellissima）進行深度的移地教學與國際學術研討。這些豐富的非正式學習體驗，實質擴展了學生的國際視野與跨文化溝通能力。

引領時代浪潮：AI賦能與ESG永續發展的全面融入

作為一所具備高度社會責任的商學院，我們深知必須將「社會共好」與「科技創新」的永續思維轉化為全院共識。因此，我們在近年的院務發展中，正式確立了「AI×永續×ESG」的院級特色發展主軸。具體做法如下：

一、ESG與永續治理

本校積極與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌。商學院不僅推動與永續金融相關的國際ISO證照（如ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14067產品碳足跡、ISO 14068碳中和標準）以強化人才的實務能力，更在課程體制上進行了歷史性的變革。於113學年度，我們已將國際企業管理學系開設的「ESG企業倫理」等課程納入跨領域學分學程；更進一步規定，自114學年度起，商學院各系將全面開設「ESG企業倫理」課程，並將其列為新生必修且須通過方得畢業之絕對門檻。這不僅是對認證標準中「社會責任與專業倫理」的具體回應，更是將永續價值深化於每一位文大商管學子心中的實踐。

二、AI與數位轉型

本院透過與台灣微軟等企業合作，推動「微軟AI雙證班」，將最新商業智慧技術納入培育體系，確保學生具備駕馭新興科技的能力，以迎戰未來的產業變革。

師資優化與卓越教研：打造頂尖的學術生態系

教學的高度往往取決於研究的深度。ACCSB認證要求將師資明確區分為學術型教師及實務型教師，並訂定嚴格的認定基準。在追求高品質師資的規範驅動下，本院不論是學術型或實務型教師的品質與研究能量，均呈現逐年顯著提升的趨勢。

為了系統性地支持教師發展，本院於115年2月重新檢討並修正了「教師發展委員會設置辦法」，明確組織架構與任務分工，強化對教師在教學創新與實務增能上的實質協助。我們更推動院級統籌師資配置與跨系支援授課，打破系所藩籬，使教學資源效益最大化。

在這樣優質的教研生態系孕育下，本院教師屢獲國際學術界的高度肯定。依據美國史丹佛大學（Stanford University）公布的指標，本院有3位教授榮登入榜「全球科學影響力前2%頂尖科學家」。這正是認證驅動師資優化最直接且傲人的成果展現。

豐碩的果實：國際排名與國內聲望的雙重躍升

十二年來在ACCSB品質保證機制下的深耕與積累，不僅大幅強化了本院的教育體質，其成效更直接反映在國際排名與國內聲望的客觀指標上。

根據英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）最新公布的「2026世界大學學科排名」，文大在「商管經濟學科（Business and Economics）」領域的表現極為亮眼，一舉挺進世界排名第801至1,000名的區間。在同一份榜單中，文大商學院的表現更位居全國第13名，並在國內私立大學中高居第4名（與中原大學並列），成績傲視群倫，領先多所國內知名國立大學。

這一系列的客觀數據與榮譽，充分證明了：透過公信力第三方（管科會ACCBE認證組織）嚴謹的專業認證，持續精進教學品質與落實品保機制，不僅能讓學生及家長看見學校的用心，更能實質轉化為強大的社會聲望與國際競爭力。

結語：傳承商管底蘊，由卓越邁向頂尖的永續旅程

回首自2014年首次獲頒ACCSB證書至今，文大商學院走過了一條充滿挑戰卻結實纍纍的品質保證之路。從最初對評鑑指標的陌生與磨合，到如今將「核心能力檢核」、「課程地圖優化」、「非正式課程落實」及「PDCA品質迴圈」完全融入學院的日常治理；我們深刻體認到，專業領域的高教品保，不應只是為了符合外部規範的管理檢核，而應是大學對社會信任、專業倫理及人才價值的公共責任承諾。

身為這場長期品質保證工程的推動者，我由衷感謝管科會ACCBE指導委員會與歷屆審查委員們的嚴格督導及無私建言；同時，也必須將這份榮耀歸功於本校校長的高度支持、學院各系所主管的齊心協力，以及全體師生的共同拼搏。

取得ACCSB第三次週期性再認證（效期至2030年），對我們而言不是終點，而是另一個嶄新階段的起點。展望未來，文大商學院將繼續秉持「質樸堅毅」的校訓精神，以「永續」為舵、「AI」為帆，在ACCBE認證組織國際級品保標準的指引下，持續精進我們的教育品質。我們有責任，也有絕對的信心，將繼續引領文大商學院從卓越邁向頂尖，為大中華地區乃至全球，培育出更多具備國際視野、永續思維及專業倫理的傑出商業領袖。