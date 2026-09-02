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9成吸毒者會再犯 學校、警察與家長要聯防

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
教育部與內政部2日舉行聯合校園反毒記者會。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
教育部與內政部2日舉行聯合校園反毒記者會。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

學校、警方會加強巡查與宣導，減少學生吸食毒品！」教育部與內政部2日舉行聯合校園反毒記者會，有教官分享說，會透過警方資料、老師與家長回饋制定反毒巡查路線；輔導志工則說，一味指責犯錯學生容易讓他們退縮，持續溝通與耐心理解才能讓兒少逐步遠離毒品。

卸下心房、鼓勵分享

教育部長鄭英耀指出，9成的吸毒者容易再犯，1成恐因吸毒過量而喪命，以前他上學時的年代，常看人家在校園轉角抽菸，深怕老師看到，但如何抗拒誘惑非常重要，透過老師指導，讓學生辨識風險，而警政署也在3600多所中小學設立9600多個據點，包括網咖、宮廟等高風險場所，盼建立更完善的校園防毒網。

「會透過聊家常、有興趣的話題，讓學生更容易分享！」高雄市教育局春暉志工翁燕雪表示，先讓學生放下心防，慢慢地聊一些話題，包括為何來輔導、平常喜歡吃什麼、衣服與鞋子等，了解青少年常去的地方；在尿檢的時候也會說：「是怕你接觸不好的東西，不是要罵你」，以溫和態度讓兒少體會到「關心」。

以經驗調整巡邏

教育部彰化縣聯絡處教官翁嘉鴻則說，會根據地方各處的維安性建立巡邏路線，定期召開會討論，且巡邏路線也會根據學生日常生活習慣、老師與家長的回饋和警方的資料作為判斷依據，彰化縣有406處巡邏據點，包括複雜場所、速食店與超商等學生容易聚集的地方。

「透過故事讓刺激小孩分享生活！」小林國小校長林蕙薌分享說，在上反毒課程時，會鼓勵學生說出對毒品的想法，例如有人就很擔心，因為家裡可能有人有吸毒的狀況，對於小孩的各種想法不會給予評論，但在課程結束後會追蹤兒少是否有其他需求，或是需要介入輔導。

她鼓勵家長要多點陪伴、少點責罵，關照小孩情緒與人際關係。

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吸毒 警察 學校

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