2026 AACSB 亞太認證年會紀實：全球商管教育準則改版趨勢與對我國高等教育品保之啟示

【文．許羿梃／高教評鑑中心資深專員兼主任、林芳伃／高教評鑑中心助理研究員、吳政宜／高教評鑑中心專員】

國際商管學院促進協會（Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB）亞太認證年會於2026年6月在泰國清邁舉行，適逢協會創立110週年。作為全球歷史悠久且具代表性的商管教育認證機構，AACSB的品質保證以「參與、創新、影響力」為核心，其認證準則當中又以「學習成效保證」（Assurance of Learning, AoL）與「社會影響力」（Societal Impact）對高等教育品質保證深具參考意義；前者強調學生實質能力的養成，後者則要求學校透過教學、學術及實務參與，為社會創造可辨識的價值。本次年會恰逢AACSB自2020年以來的首度認證準則改版，財團法人高等教育評鑑中心基金會（簡稱高教評鑑中心或本會）率團參與，並特就各場次重點進行梳理，透視國際商管品保的最新發展趨勢。

準則更名與雙重定位：一套標準、兩種目的

AACSB 2026新準則最受矚目的變革，是將沿用已久的「認證標準」正式更名為《全球商管教育準則》。AACSB認證副總裁Suzanne Mintz指出，全球約18,000所商學院中，取得AACSB認證者僅約6%；新版準則採取「一套標準、雙重目的」的定位，既是通過AACSB認證商學院的品保準則，也作為所有其他商學院推動品質改善的共通架構。她生動地比喻，準則的功能「應如鏡子般反映現況，而非強制性的處方」，用意在引導學校照見自身、持續改善，而非逐條稽核的合規清單。與此並行的「全球標準、在地應用」原則，則在維持嚴謹度的前提下賦予學校彈性，允許各校依自身使命與在地脈絡因地制宜，並佐證其辦學成果。在結構上，新版準則維持2020版本的三大範疇與9項品保標準，但內涵與指標皆重新整併與歸類，主要變革如下：

●三大範疇：聚焦為「策略管理」（標準一至三：策略計畫、軟硬體與財務資源、教職員資源）、「學習者成功」（標準四至六：課程、學習成效保證、學職涯發展）、「影響力取徑」（標準七至九：教學效能與影響力、學術影響力、社會影響力與參與）

●標準一（策略規劃）：於策略計畫的監控環節要求進行正式風險分析，建議納入考量的面向包括策略、財務、營運、法遵與聲譽、新興風險等。

●標準三（師資與專業職員資源）：於師資資格認定中明訂「教學效能」為維持資格的必要條件。

●標準五（學習成效保證）：要求AoL的直接與間接量測，都必須緊扣明確陳述的能力或學習目標。

●重整「影響力路徑」（Pathways to Impact）：將教學（標準七）、學術（標準八）及社會（標準九）三項影響力整併，系統性呈現商學院如何為社會創造價值。

策略規劃：從願景到務實可行的治理藍圖

呼應新版標準一，「推動策略規劃」場次由新加坡國立大學Andrew Delios與香港都會大學Matthew Lee分別從構思面與執行面切入。Delios主張，學校應以四項趨勢重新自我定位：明確界定專長的「利基」、以互補拓展市場的「夥伴關係」、AI的運用，以及將自身定位為串接產業的「生態系與平台」。他特別強調「先看清環境、再定義自己」，建議透過PESTEL分析（涵蓋政治Political、經濟Economic、社會Social、科技Technological、環境Environmental、法律Legal六大外部環境維度）剖析外部趨勢，才能精準界定學校的主體性。Lee則以「沒有執行的願景只是幻覺」破題，直指許多學校的策略規劃往往淪為束之高閣的文件。他主張策略必須拆解為具體的SMART目標，建立儀表板與每月、甚至每週的回饋迴路以即時校正，並設立專責單位協調，否則「分散的責任往往等同無人負責」。此外，他提出五級「執行成熟度模型」來盤點執行系統的落實程度（從「仍在規劃」到「完全嵌入而自動運行」）。此觀點意味著，有效的品保審查必須超越單純的合規作業（compliance exercise），轉而檢視學校是否建構起具備「可量測目標、明確期限、回饋循環與專責協調」的動態執行系統，才能真正區辨學校所訂的策略計畫是否有落實與達成預期的目標。

學習成效保證（AoL）：持續改善歷程與「虛閉環」的省思

學生學習成效是辦學的核心，也是品質保證的根本。年會「強化學習成效保證」（AoL）場次即聚焦於此。其核心在於，學校在系所層級必須採取完善且文件化的流程，監測學生達成系所教育目標和能力的狀況。透過對能力的直接和間接量測，將評估結果實質回饋至課程改善，並在下個量測循環，評估改善措施是否有效提升學生學習能力的表現，如此實現學習成效的持續改善。更重要的是，一套有效的AoL流程可分為三個環節：發展目標與衡量工具、蒐集與分析資料、落實改善並再次量測（見圖一）。

實務上尤須留意的是常見的「虛閉環」（shallow loop-closing）現象，學校若僅止於蒐集資料，或改善作為僅止於表層的調整評量方法而非實質的課程改革，將難以促成實質改變。講者歸納「實閉環」的三個成功關鍵如下：

●對齊：學校使命、系所能力目標、教學與評量必須相互符應。

●改善：須有實質的課程調整，同時精進學生學習表現與AoL系統本身。

●參與：需要教師共同投入，而非認證團隊或少數人員單打獨鬥，並應設置相關委員會協助。

社會影響力：從列舉活動到呈現長期軌跡

「強化社會影響力」場次為標準九提供了具體的方法論。講者重新定義「社會影響力」的內涵：其必須是能隨時間推移，為人群、經濟及環境帶來有意義、可辨識且能呈現前後變化的成果，而非零星慈善行動或一次性的活動，學校須長期且穩定地投入。標準九要求學校透過課程、學術及參與三個面向展現社會影響力，並於策略計畫中選定一個以上的「社會影響焦點領域」（focus area），提供持續貢獻的證據。在視角上，也由過去偏重核心關係人價值（shareholder value）轉向納入更廣泛的互動關係人（stakeholder）視角，其重點在於將社會影響深度整合入策略與課程，要求影響須來自於商管專業本身，而非一般性的營運作為或附加活動。講者並提出實用的「產出-成效-影響」三層次檢核架構：由約1年可見的「產出」、至2至4年的型態化「成效」，再到5年以上的系統性「影響」，並強調投入的持續性。搭配之佐證資料須具備準確、完整、可取得、可比較四項準則，讓社會影響從單純的「活動列舉」轉化為「有跡可循的長期軌跡」。

▲AACSB 110週年紀念儀式，AACSB亞太區副總裁Dr. Geoff Perry手持時光膠囊與主持人AACSB董事會前主席Dr. Joyce A. Strawser互動。 ▲本會代表與AACSB亞太區副總裁Dr. Geoff Perry、認證副總裁Suzanne Mintz等主管及成員合影。

AI的雙重課題：簡化認證與重新看待「人的價值」

本次年會有多場聚焦AI的專題，其中「運用AI簡化認證流程」場次，由何平教授（中國清華大學經濟管理學院副院長）、Joongwha Kim（韓國商管教育學會KABEA會長兼韓國外國語大學商學院教授）及邵婧教授（中國西北工業大學管理學院副院長兼認證辦公室主任）主講。三位講者分享AI如何從提升效率、強化數據分析到減輕行政負擔，全面重塑商學院認證管理，為認證實務提供具體參考。實務上，已有學校開發出能深度解釋認證準則的專屬AI顧問，提供即時問答支援，協助師生迅速掌握準則要求；以西北工業大學建置之系統為例，即具備14種語言翻譯能力，並能針對AACSB 2020及2026版準則提供即時深度解釋。講者亦分享AI系統可建立集中式證據層（centralized evidence layer），將學習成效資料、持續改善紀錄、會議紀錄、教師問卷及服務文件等資料，整合為可檢索之知識庫，使品保從以往的年度回溯性分析，邁向即時且連續性的監控與行動，實現持續性的認證準備狀態，使學校與品保機構皆能將重心從合規衡量轉向深度洞察與卓越追求。

而「AI融入教學」場次由韓國KABEA國際副會長Renee Boyoung Kim主持，並由臺灣銘傳大學管理學院俞洪亮副院長主講，聚焦於AI時代下的教學現場調適。講者指出，當前高教面臨「教師教學轉型」與「學生知識掌握」的雙重挑戰。以數學及統計學科為例，當學生能輕易透過工具取得標準答案，過往仰賴單一教科書、著重運算演練的標準化教學已難以為繼，教學重點必須轉向結果詮釋；然而，此轉變往往讓習慣既有教學模式的教師產生失去掌控感的焦慮，且當學生過度依賴AI產出時，教師更需投入大量時間進行口試或深入提問，方能確保學術誠信，並檢核學生是否真正內化所學。面對上述困境，講者提出「轉換AI角色」與「建立教師支持系統」的實務解方。在課堂實踐上，可設計低風險的導入模式，讓AI靈活扮演導師、辯論對手、審查者、批判對象及專業工具等五種角色，其核心理念在於「不讓AI替學生完成學習，而讓學習歷程更為可見」，引導學生與AI共同思考，並在互動中展現思辨與創造力。同時，學校應扮演堅實後盾，鼓勵教師從個別課堂循序漸進試行，並提供相應的支持機制，協助教師化解轉型焦慮，順利引導教學典範的移轉。

年會壓軸的「技能斷裂時代的管理教育」跨國論壇，由印、法、澳、美四地學者共同探討AI衝擊下的管理教育因應之道。論壇引用數據指出，現今技能半衰期已急劇縮短至3至5年，遠快於傳統系所約5年的課程更新週期；然而，這場AI浪潮反而將「人」的角色重新推回對話中心。講者強調，數位技能與認知能力易被科技取代或產品化，但溝通、影響力、韌性及適應力等「人的能力」，始終位居技能階層的頂端，在科技愈發萬能的時代，無法被產品化的人本特質，正是未來管理者不可或缺的核心素養。

結語：回歸品保核心──IR驅動學習成效保證與AI時代的育才重塑

綜觀本次年會，AACSB準則改版的真正核心，並不在於條文的增刪，而在於高等教育品保思維的轉變：品保準則應被視為「引導改善的鏡子」，而非「逐條合規的處方」。此由國際商管品保展現的發展趨勢，為我國高教品保發展帶來深刻啟示。

AACSB新版標準明訂學習成效保證的衡量基準不僅止於滿意度調查，須扣合能力目標，並實質引導課程改善與再次量測。大學應深度結合校務研究（IR）的數據領航，持續掌握學生學習狀況；然而，數據的蒐集絕非行政人員單打獨鬥，必須建立在全院教師的共同參與上，避免陷入「僅蒐集數據而未用於課程改善，或落實改善但未持續追蹤與檢核成效」的循環斷鏈。學校應凝聚共識，將評估結果實質回饋至課程與評量中，動態調整教學方法與整體課程架構，讓持續改善真正內化為學校的組織文化。

其次，面對AI科技浪潮下的教學調適，高等教育需重新定位其育才價值。AI固然是簡化行政與品保程序的利器，但在教學現場，當學生能輕易透過工具取得標準答案時，單純的知識傳授已不足以因應未來的挑戰。教學與品保的核心，必須更著重於引導學生進行結果詮釋、問題解決及思辨判斷。在技能快速迭代的時代，學校能否有意識地透過制度設計，培養學生並評估那些AI難以取代的「核心素質」（如溝通、韌性及適應力），將是高等教育與大學如何堅守教育品質又能與時俱進的關鍵。