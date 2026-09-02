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校園染毒再犯率逾9成、1成危及性命 教部：加強巡查9641校外熱點

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部今日舉辦「無毒有我 攜手防護—家長學校神隊友，陪伴孩子一起守」記者會。記者柯美儀／攝影
教育部今日舉辦「無毒有我 攜手防護—家長學校神隊友，陪伴孩子一起守」記者會。記者柯美儀／攝影

依托咪酯等新興毒品氾濫，常偽裝於電子煙彈，透過網路社群及同儕間的誘惑話術接觸青少年。教育部今日舉辦「無毒有我 攜手防護—家長學校神隊友，陪伴孩子一起守」記者會，表示針對依托咪酯防制，教育部將其列為今年「友善校園周」宣導重點，預計下半年將再增加15場依托咪酯防制專題演出，透過戲劇及互動方式強化學生識毒、拒毒能力。

教育部長鄭英耀致詞時表示，防制青少年接觸毒品需要中央與地方、家庭及學校共同合作，包括內政部、衛福部、警政署及教育部等中央部會跨部會合作，也需要校長、教師及家長共同投入，為青少年營造更安全的成長環境。

鄭英耀說，孩子一旦接觸毒品，將對家庭造成很大傷痛，根據衛福部相關數據，涉毒青少年再犯率超過9成，另約有1成可能因毒品失去生命。防制青少年接觸毒品不只是校園安全問題，更攸關下一代成長及國家未來，「讓青少年遠離菸毒，就是守護國家競爭力」。

教育部推動警校聯繫及校外聯合巡查，由學校依據學生經常出入場所及周邊環境特性，盤點校外風險熱點。目前已有3602校盤點9641處熱點，結合警政及社區力量加強巡查與聯繫。教育部強調，巡查目的並非監控或取締學生，而是及早掌握校外環境風險，降低學生接觸毒品或遭不法分子利用的可能。

此外，教育部持續推動國小高年級、國中及高中入班反毒宣導，截至115年8月已完成4萬3202班，並持續追蹤各校進度，目標於年底達成100%入班宣導率。

針對依托咪酯防制，教育部將其列為今年「友善校園周」宣導重點，透過全國學校同步宣導「不依托、不嘗試、不隱瞞、要求助」。教育部也持續與紙風車文教基金會合作，每年辦理100場校園反毒戲劇，今年下半年再增加15場依托咪酯防制專題演出，透過戲劇及互動方式強化學生識毒、拒毒能力。

家庭方面，教育部將製作家長反毒宣傳單張及短片，整合依托咪酯、電子煙彈風險、孩子可能出現的身心及行為警訊、親子溝通方式，以及學校、醫療與毒品防制諮詢資源，並透過親師座談、聯絡簿及家長群組等管道推廣，協助家長及早察覺異常並尋求協助。

教育部提醒，與孩子談反毒時，應避免責罵、逼問或貼標籤，以傾聽、理解及陪伴建立信任，讓孩子願意說出困難並接受協助。後續將透過親師座談、聯絡簿、家長群組等學校既有親師聯繫管道，推廣反毒宣傳單張及短片，讓正確資訊與求助資源觸及更多家庭，使家長面對孩子的問題時，不必獨自摸索與承擔。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

教育部今日舉辦「無毒有我 攜手防護—家長學校神隊友，陪伴孩子一起守」記者會，教育部長鄭英耀致詞。記者柯美儀／攝影
教育部今日舉辦「無毒有我 攜手防護—家長學校神隊友，陪伴孩子一起守」記者會，教育部長鄭英耀致詞。記者柯美儀／攝影

電子煙 教育部 鄭英耀

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