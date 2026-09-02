故宮北院龍藏經特展 明天上午10時開放9月15日至11月8日線上預約

故宮博物院北部院區因應「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展參觀人潮，自8月8日起試辦每日開館、延長開放及晚間票價優惠等措施，將於9月13日結束。故宮說，9月15日起，故宮北部院區恢復例常開館時間，《龍藏經》特展期間，另安排9月28日、10月26日兩個周一特別開館日。

故宮表示，9月14日為例行周一休館日，自9月15日起，故宮北部院區恢復例常開館時間，為每天上午9時至下午5時，周一休館。

故宮表示，為維護展場秩序及參觀品質，《龍藏經》特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。自9月3日上午10時起，將於故宮線上售票網站開放9月15日至11月8日期間各開館日預約時段；展廳外另設有《龍藏經》拍照打卡點，並提供祈福小卡，歡迎民眾預約來院參觀。

《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響

展期：第二檔2026年8月8日至11月8日

地點：故宮北部院區第一展覽館103、104陳列室

故宮北部院區《龍藏經》特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。圖／故宮提供