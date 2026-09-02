快訊

川普限縮出生公民權新招曝光！小孩辦美國護照 父母也得證明身分

「以他為榮！」兒交換學生遭綠轟特權 蔣萬安：我們不領教育局補助

美伊三天內二度交火！川普撂話更大攻擊在後頭 伊朗反擊美軍基地

聽新聞
0:00 / 0:00

故宮北院龍藏經特展 明天上午10時開放9月15日至11月8日線上預約

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮北部院區《龍藏經》特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。圖／故宮提供
故宮北部院區《龍藏經》特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。圖／故宮提供

故宮博物院北部院區因應「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展參觀人潮，自8月8日起試辦每日開館、延長開放及晚間票價優惠等措施，將於9月13日結束。故宮說，9月15日起，故宮北部院區恢復例常開館時間，《龍藏經》特展期間，另安排9月28日、10月26日兩個周一特別開館日。

故宮表示，9月14日為例行周一休館日，自9月15日起，故宮北部院區恢復例常開館時間，為每天上午9時至下午5時，周一休館。

故宮表示，為維護展場秩序及參觀品質，《龍藏經》特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。自9月3日上午10時起，將於故宮線上售票網站開放9月15日至11月8日期間各開館日預約時段；展廳外另設有《龍藏經》拍照打卡點，並提供祈福小卡，歡迎民眾預約來院參觀。

《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響

展期：第二檔2026年8月8日至11月8日

地點：故宮北部院區第一展覽館103、104陳列室

故宮北部院區《龍藏經》特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。圖／故宮提供
故宮北部院區《龍藏經》特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。圖／故宮提供

故宮北部院區《龍藏經》特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。圖／故宮提供
故宮北部院區《龍藏經》特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。圖／故宮提供

故宮 票價 信仰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中研院院區開放10月登場 逾300場活動9月7日起預約

六福村萬聖節「墓碑鎮」祭出限時早鳥預購票499元

觀光署：國旅平日住宿獎助9月1日上路 地方接力加碼

We TAIWAN文化世博系列展演 時隔一年返台登場

相關新聞

故宮北院龍藏經特展 明天上午10時開放9月15日至11月8日線上預約

故宮博物院北部院區因應「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展參觀人潮，自8月8日起試辦每日開館、延長開放及晚間票價優惠等措施，將於9月13日結束。故宮說，9月15日起，故宮北部院區恢復例常開館時間，《龍藏經》特展期間，另安排9月28日、10月26日兩個周一特別開館日。

「你好厲害」正面稱讚卻變壓力 家長曬孩先問3件事

「你好厲害」、「不愧是學霸」對大人而言，這些話聽起來都是稱讚，但對孩子來說，稱讚有時也可能逐漸變成一種壓力。社群時代，想要分享孩子，諮商心理師提醒家長，先問自己三件事，包括，「如果這個內容10年後還在網路上，孩子會不會介意？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。