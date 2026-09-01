因應「龍藏經」帶來人潮 故宮北院9月15日起恢復例常開館時間

因應「龍藏經」特展造成人潮，故宮北院自8月8日起試辦每日開館、延長開放、優惠票價等措施，故宮今天表示，系列措施將於13日結束，15日起恢復例常開館時間。

國立故宮博物院北部院區5月起推出「『 龍藏經』：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，後因社群瘋傳「龍藏經」擁有強大能量而吸引民眾紛前往「朝聖」，展期將展至11月8日。展廳外另設有「龍藏經」拍照打卡點，並提供祈福小卡。

故宮今天表示，為維護展場秩序及參觀品質，「龍藏經」特展維持預約參觀制度，並禁止展廳內拍照攝影。自9月3日上午10時起，將於故宮線上售票網站開放9月15日至11月8日期間各開館日預約時段。

此外，在「龍藏經」特展期間，另安排9月28日、10月26日兩個週一特別開館日。