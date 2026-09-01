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2026台中市青年模聯10月登場 范琪斐、張良任大使重磅開講

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
學員透過與專家學者的「面對面」交流，逐步建立獨立思考、邏輯論述與公共溝通能力。圖／東海大學提供
學員透過與專家學者的「面對面」交流，逐步建立獨立思考、邏輯論述與公共溝通能力。圖／東海大學提供

台中市政府攜手東海大學舉辦「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」將於10月24日至25日登場，號召300位青年學子化身「青年外交官」，透過模擬聯合國議事聚焦全球重要議題。本屆除邀請去年深獲學生好評的資深媒體人范琪斐再度參與，更力邀資深外交官張良任大使分享第一線外交實務與談判經驗，打造兼具國際視野與議事實作的青年交流平台。

台中市秘書處長謝佳蓁表示，本屆活動邀請不同領域講者，從媒體與外交實務角度帶領青年掌握國際局勢。范琪斐將以新聞工作者觀點，深入剖析台灣的外交空間與國際處境；曾派駐以色列、印尼等地的張良任大使，則將分享第一線外交經驗，引導青年思考如何在複雜的國際關係與多方利益中尋求共識，拓展國際視野與戰略思考。

承辦活動的東海大學公共事務暨校友服務處長黃兆璽表示，台中模聯歷屆持續累積活動經驗，今年更以相關推動成果榮獲2026「TSAA台灣永續行動獎」銅級獎，肯定長期投入青年培力與永續發展的行動成果，也展現市府與東海共同推動青年國際參與的努力。

黃兆璽說，今年模擬聯合國規劃五大委員會議題，聚焦中東衝突與地緣安全、致命性自主武器系統（LAWS）及AI武器化、能源危機下的全球供應鏈重塑、戰區難民的性別平等與人權，以及AI發展所衍生的環境代價。學員將站在不同國家立場，從蒐集資訊、建構論點、提出方案，到透過協商凝聚共識，在實際議事過程中培養邏輯思考、公共溝通及跨文化理解能力。

為進一步強化活動的國際性與多元視角，今年邀請來自蒙古、烏克蘭、緬甸及印尼的5位東海外籍學生擔任國際觀察員，讓學員在模擬國際議事的過程中，有機會與不同文化背景的觀察員交流。

秘書處表示，本屆培訓營延續往年模式，除了免報名費用，全程參與者更可獲頒結業證書，亦設有多種獎項鼓勵表現優秀的學員。活動分二階段報名，第一階段於9月1日至9月16日，由台中市各公私立高中職學校推薦，第二階段於9月17日至9月24日，開放個人網路報名，額滿為止。詳情請上官方網站https://www.tcymun2026.taichung.gov.tw

去年深獲學生好評的資深媒體人范琪斐再度回歸，以新聞工作者的觀點，深入剖析台灣的外交空間與國際處境。圖／東海大學提供
去年深獲學生好評的資深媒體人范琪斐再度回歸，以新聞工作者的觀點，深入剖析台灣的外交空間與國際處境。圖／東海大學提供

范琪斐 台中市

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