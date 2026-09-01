快訊

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

沙德爾颱風明後天外圍環流靠近 全台有雨2地區最猛烈

客控藏菜單、撒鹽趕人！竹北客家餐廳店員還原始末 網路風向大逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

影／半導體、AI科技人才移入催生需求 東亞首座芬蘭學校高雄開學

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄芬蘭外僑學校今天上午舉行創校開學典禮及揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄芬蘭外僑學校今天上午舉行創校開學典禮及揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影

東亞首座芬蘭學校落腳高雄！高雄芬蘭外僑學校今在前金國小開學，提供幼兒園至高中全英語國際教育，隨著半導體、AI科技產業進駐高雄，外籍專業人才及家庭移入，國際教育需求同步增加，4月招生以來累計超過150人面談，最後首屆招收22名學生，來自美國、澳洲、日本等國，也有韓國籍學生等待報名。

高雄芬蘭外僑學校上午舉行創校開學典禮，校舍坐落在前金國小，共兩層樓、12間教室，提供幼兒園至高中階段教育，成為高雄國際教育新選項，包含市府副秘書長張家興、芬蘭商務辦事處代表Lauri Raunio、前監委范巽綠等人出席參加。

校長陳水錦表示，今年4月多場招生說明會，每場至少吸引20多名家長參加，背景以科技業、半導體居多，也包括自營商、外派高階人才及飯店外籍主廚等。

陳水錦指出，不少外籍家庭最關心的問題，就是孩子隨父母來到高雄後，能否找到適合的國際學校，並順利銜接原本的教育體系。

她強調，高雄芬蘭外僑學校屬外僑學校，課程不受國內課綱限制，可採完整IB課程，全英語國際教育以學生為中心，結合芬蘭教育重視「現象式學習」，培養學生跨領域學習、問題解決及獨立思考能力。

陳水錦說，由於學生來自不同國家，學校以英文為教學官方語言，第二語言視學生背景及需求選擇，每周安排3堂華語課，也已開設西班牙文，還將加入芬蘭語，她認為語言是工具，盼孩子把語言視為學習及與世界溝通工具，而非只是展現能力。

她指出，就讀芬蘭外僑學校不代表可直進芬蘭所有學校，當地仍有以芬蘭語為主的本地教育體系，若學生持IB成績申請芬蘭或其他國家大學，仍須依各校規定辦理。

至於學費，外僑學校師資成本較高，國小每年約40萬元、中學50萬元、高中60萬元，僅為學費，不含交通車、制服、餐費及書籍等支出。

芬蘭商務辦事處代表Lauri表示，高雄高科技產業加速發展，吸引國際人才進駐，正是芬蘭看中高雄設校原因，隨著城市產業國際化，外籍家庭對國際教育需求增加，也讓高雄成為芬蘭教育在東亞布局的重要據點。

張家興表示，高雄近年融入全球半導體、AI產業鏈，國際人才日益增加，以歐式教學為核心的芬蘭外僑學校，讓在高雄的國際家庭有更多教育選擇。

教育局強調，芬蘭外僑學校課程與前金國小、社區結合外，還規畫成立芬蘭教育教師培訓中心及量子運算與人工智慧教育育成中心，串聯科技產業與基礎教育，擴大高雄國際教育量能。

高雄芬蘭外僑學校首屆招收22名學生，來自美、澳、日、韓等國家。記者郭韋綺／攝影
高雄芬蘭外僑學校首屆招收22名學生，來自美、澳、日、韓等國家。記者郭韋綺／攝影

高雄芬蘭外僑學校首屆招收22名學生，來自美、澳、日、韓等國家。記者郭韋綺／攝影
高雄芬蘭外僑學校首屆招收22名學生，來自美、澳、日、韓等國家。記者郭韋綺／攝影

高雄芬蘭外僑學校首屆招收22名學生，來自美、澳、日、韓等國家。記者郭韋綺／攝影
高雄芬蘭外僑學校首屆招收22名學生，來自美、澳、日、韓等國家。記者郭韋綺／攝影

高雄芬蘭外僑學校今天上午舉行創校開學典禮及揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄芬蘭外僑學校今天上午舉行創校開學典禮及揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影

芬蘭商務辦事處代表Lauri Raunio（左）、高雄芬蘭外僑學校校長陳水錦（右）。記者郭韋綺／攝影
芬蘭商務辦事處代表Lauri Raunio（左）、高雄芬蘭外僑學校校長陳水錦（右）。記者郭韋綺／攝影

芬蘭 東亞 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際學校怎麼選？十大特色揭秘 網路討論聚焦這幾點

開學日新北零星學校未聘足代理教師 透過跨校和退休人力暫解難題

少子化學生人數下降 這所小學學生人數變成兩倍

點亮教育的微光：從偏鄉校長到新住民媽媽，他們如何在新北校園翻轉生命與未來？

相關新聞

曾爆爭議⋯衛福部預告托嬰定型化契約 訂位金至多收5千、14天前可全退

日前有民眾因托嬰中心繳交「訂位費」，提前4個多月取消仍被全數沒收，消基會認定不符比例原則，呼籲衛福部在定型化契約中納入退費規範。衛福部社家署今預告「托育機構定型化契約應記載及不得記載事項」草案，明訂「訂位金」不得高於新台幣5千元，且只要14天前申請可退還100%，入托前7至13日可退還60％。

從計畫型過度到儲備型 師資荒如何解？劉和然：重現公費精神

1994年師資培育法通過，是台灣教育史上關鍵轉折點，師資培育從計畫型走向多元開放的儲備型市場機制。近年從流浪教師潮演變成師資荒困境，因配套措施不足，出現供需失調。新北市副市長劉和然是國中理化老師出身，他對這個現象感觸良深，今年曾在行政院會上，建議中央應思考建立更穩健的師資培育制度，重拾早期公費制度精神。

教育部稱99%師資完備 工會調查揭9成被迫超鐘點：教師1人扛35節課

教師荒持續延燒，教育部日前公布數據指出，全國公立國中小教師整備完成率達99.58%，教育部長鄭英耀昨日受訪也表示，教師聘任是各縣市政府責任，並強調各縣市教師聘任率均達99%以上，不會影響正常教學。此話一出引發基層教師不滿。全國代理暨代課教師產業工會今天公布最新調查，揭露全台高達9成的教師本學期面臨「被迫超鐘點授課」，直指教育部長口中99%師資完備，其實是由第一線基層教師的「加班過勞」。

影／半導體、AI科技人才移入催生需求 東亞首座芬蘭學校高雄開學

東亞首座芬蘭學校落腳高雄！高雄芬蘭外僑學校今在前金國小開學，提供幼兒園至高中全英語國際教育，隨著半導體、AI科技產業進駐高雄，外籍專業人才及家庭移入，國際教育需求同步增加，4月招生以來累計超過150人面談，最後首屆招收22名學生，來自美國、澳洲、日本等國，也有韓國籍學生等待報名。

培育跨域人才 教育部磨課師精選18門AI課程 涵蓋機器學習、AIoT

人工智慧時代來臨，教育部鼓勵大學積極培育具備AI素養的跨域人才。教育部今年5月發布「未來人才AI能力圖像」，近日再從「教育部磨課師」學習平台（ https://moocs.moe.edu.tw/ ）首波推薦18門課程，讓民眾不受時間、空間限制，透過線上學習掌握AI核心能力。

南州迎王、歌仔戲、排灣木雕到六堆盤花 屏東無形文資再擴版圖

屏東縣政府公布無形文化資產審議結果，傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、傳統知識與實踐等類別，新增3項登錄並認定6名保存者及3個保存團體。「南州迎王平安祭典」正式登錄，並認定「溪洲代天府」為保存團體，繼東港、小琉球，屏東三大迎王祭典皆列文化資產，展現屏東多元文化保存與傳承成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。