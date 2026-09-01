影／半導體、AI科技人才移入催生需求 東亞首座芬蘭學校高雄開學

東亞首座芬蘭學校落腳高雄！高雄芬蘭外僑學校今在前金國小開學，提供幼兒園至高中全英語國際教育，隨著半導體、AI科技產業進駐高雄，外籍專業人才及家庭移入，國際教育需求同步增加，4月招生以來累計超過150人面談，最後首屆招收22名學生，來自美國、澳洲、日本等國，也有韓國籍學生等待報名。

高雄芬蘭外僑學校上午舉行創校開學典禮，校舍坐落在前金國小，共兩層樓、12間教室，提供幼兒園至高中階段教育，成為高雄國際教育新選項，包含市府副秘書長張家興、芬蘭商務辦事處代表Lauri Raunio、前監委范巽綠等人出席參加。

校長陳水錦表示，今年4月多場招生說明會，每場至少吸引20多名家長參加，背景以科技業、半導體居多，也包括自營商、外派高階人才及飯店外籍主廚等。

陳水錦指出，不少外籍家庭最關心的問題，就是孩子隨父母來到高雄後，能否找到適合的國際學校，並順利銜接原本的教育體系。

她強調，高雄芬蘭外僑學校屬外僑學校，課程不受國內課綱限制，可採完整IB課程，全英語國際教育以學生為中心，結合芬蘭教育重視「現象式學習」，培養學生跨領域學習、問題解決及獨立思考能力。

陳水錦說，由於學生來自不同國家，學校以英文為教學官方語言，第二語言視學生背景及需求選擇，每周安排3堂華語課，也已開設西班牙文，還將加入芬蘭語，她認為語言是工具，盼孩子把語言視為學習及與世界溝通工具，而非只是展現能力。

她指出，就讀芬蘭外僑學校不代表可直進芬蘭所有學校，當地仍有以芬蘭語為主的本地教育體系，若學生持IB成績申請芬蘭或其他國家大學，仍須依各校規定辦理。

至於學費，外僑學校師資成本較高，國小每年約40萬元、中學50萬元、高中60萬元，僅為學費，不含交通車、制服、餐費及書籍等支出。

芬蘭商務辦事處代表Lauri表示，高雄高科技產業加速發展，吸引國際人才進駐，正是芬蘭看中高雄設校原因，隨著城市產業國際化，外籍家庭對國際教育需求增加，也讓高雄成為芬蘭教育在東亞布局的重要據點。

張家興表示，高雄近年融入全球半導體、AI產業鏈，國際人才日益增加，以歐式教學為核心的芬蘭外僑學校，讓在高雄的國際家庭有更多教育選擇。

教育局強調，芬蘭外僑學校課程與前金國小、社區結合外，還規畫成立芬蘭教育教師培訓中心及量子運算與人工智慧教育育成中心，串聯科技產業與基礎教育，擴大高雄國際教育量能。

高雄芬蘭外僑學校首屆招收22名學生，來自美、澳、日、韓等國家。記者郭韋綺／攝影

高雄芬蘭外僑學校首屆招收22名學生，來自美、澳、日、韓等國家。記者郭韋綺／攝影

高雄芬蘭外僑學校首屆招收22名學生，來自美、澳、日、韓等國家。記者郭韋綺／攝影

高雄芬蘭外僑學校今天上午舉行創校開學典禮及揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影