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從計畫型過度到儲備型 師資荒如何解 劉和然：重現公費精神

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長劉和然曾是國中理化老師，對師資荒現象感觸良深，曾在行政院會上，建議中央應思考建立更穩健的師資培育制度，重拾早期公費制度精神。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長劉和然曾是國中理化老師，對師資荒現象感觸良深，曾在行政院會上，建議中央應思考建立更穩健的師資培育制度，重拾早期公費制度精神。記者王慧瑛／攝影

1994年師資培育法通過，是台灣教育史上關鍵轉折點，師資培育從計畫型走向多元開放的儲備型市場機制。近年從流浪教師潮演變成師資荒困境，因配套措施不足，出現供需失調。新北市副市長劉和然是國中理化老師出身，他對這個現象感觸良深，今年曾在行政院會上，建議中央應思考建立更穩健的師資培育制度，重拾早期公費制度精神。

「人口紅利變少，學生量少，質更要顧好！」劉和然說，台灣面臨愈來愈嚴峻的少子化浪潮，老師在孩子學習歷程扮演關鍵角色，師資養成過程，組織承諾感很重要，從高中畢業後進入師大、師專、教育學院等，一路在為成為一位老師做準備。

劉和然說，這個組織承諾感就像從軍、從警歷程，進入軍校、警專及警大等，會有明確目標及使命感，也會有更完整的能力準備及熱情。

「重拾公費制度是個可行解方。」劉和然說，公費制度下有一些權利、義務機制，資格完備後保障分發，但也必須好好地奉獻專業，在大環境少子化挑戰下，師資培育更要走向計畫型，對學生受教品質、對師資培育品質都好。

劉和然說，這幾年出現的師資荒現象，從偏鄉學校擴及到都會區中大型學校，師資荒成為全國性問題，值得中央好好正視。他直言，除了師資培育缺乏長遠制度，家長不信任老師是造成師資荒惡性循環的另一個成因。

「中央要靜下心好好思考台灣需要什麼樣的師資培育制度。」劉和然說，他今年在出席行政院會時，曾當面向行政院長卓榮泰提出建言，當天教育部長鄭英耀也在場，師資培育影響台灣下一代競爭力，甚至是國力，不能放任問題再擴大。

劉和然 公費 少子化

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