聽新聞
0:00 / 0:00
從計畫型過度到儲備型 師資荒如何解 劉和然：重現公費精神
1994年師資培育法通過，是台灣教育史上關鍵轉折點，師資培育從計畫型走向多元開放的儲備型市場機制。近年從流浪教師潮演變成師資荒困境，因配套措施不足，出現供需失調。新北市副市長劉和然是國中理化老師出身，他對這個現象感觸良深，今年曾在行政院會上，建議中央應思考建立更穩健的師資培育制度，重拾早期公費制度精神。
「人口紅利變少，學生量少，質更要顧好！」劉和然說，台灣面臨愈來愈嚴峻的少子化浪潮，老師在孩子學習歷程扮演關鍵角色，師資養成過程，組織承諾感很重要，從高中畢業後進入師大、師專、教育學院等，一路在為成為一位老師做準備。
劉和然說，這個組織承諾感就像從軍、從警歷程，進入軍校、警專及警大等，會有明確目標及使命感，也會有更完整的能力準備及熱情。
「重拾公費制度是個可行解方。」劉和然說，公費制度下有一些權利、義務機制，資格完備後保障分發，但也必須好好地奉獻專業，在大環境少子化挑戰下，師資培育更要走向計畫型，對學生受教品質、對師資培育品質都好。
劉和然說，這幾年出現的師資荒現象，從偏鄉學校擴及到都會區中大型學校，師資荒成為全國性問題，值得中央好好正視。他直言，除了師資培育缺乏長遠制度，家長不信任老師是造成師資荒惡性循環的另一個成因。
「中央要靜下心好好思考台灣需要什麼樣的師資培育制度。」劉和然說，他今年在出席行政院會時，曾當面向行政院長卓榮泰提出建言，當天教育部長鄭英耀也在場，師資培育影響台灣下一代競爭力，甚至是國力，不能放任問題再擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。