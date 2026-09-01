東亞首座芬蘭學校落腳高雄 前金國小提供校舍揭牌開學

東亞首座芬蘭學校「高雄芬蘭國際學校」，今天在前金國小舉辦開學典禮。芬蘭商務辦事處代表羅瑞表示，學校將成為連結芬蘭與高雄重要橋梁，盼為更多家庭提供優質教育環境。

高雄芬蘭國際學校（Kaohsiung Finland InternationalSchool，KSFIS）坐落前金國小內，羅瑞（LauriRaunio）說，芬蘭是全球知名的快樂教育，在這個教育系統較少評量，而是透過體驗學習更多；到台灣工作的芬蘭人、外籍人士越來越多，這正是為什麼芬蘭在此設校。

羅瑞說，設校過程中造訪過不少場地，最後選定高雄，主要是因高雄從重工業城市轉型為高科技城市，不少外籍人士也選擇移居高雄；此外，高雄市政府教育局在過程中大力協助。

市府表示，隨著半導體、人工智慧及先進製造產業發展，國際人才與多元教育需求增加，芬蘭學校落地高雄，有助深化台芬教育交流，提供國際家庭更多元教育選擇。

高雄市政府副秘書長張家興致詞表示，高雄全力融入全球產業鏈，市府持續推動城市國際化，引進優質國際教育資源。

教育局副局長劉靜文表示，前金國小提供校舍空間，透過資源共享及校舍活化，促成芬蘭學校進駐，展現公私協力推動國際教育成果，也讓不同教育體系有更多交流與融合機會。

校方指出，高雄芬蘭國際學校提供幼兒園至高中全英語國際教育，以學生為中心，融合芬蘭教育強調的現象式學習、探究精神及國際文憑（IB）教育理念，培養學生跨域學習、問題解決及獨立思考能力；目前學校已進入IB候選學校申請程序，目標2027年完成主要教育階段相關認證。

除國際教育外，校方未來規劃成立「芬蘭教育教師培訓中心」及「量子運算與人工智慧教育育成中心」，串聯高雄科技產業與基礎教育，並將品格教育、倫理思考融入校園生活，培養具國際視野與社會責任的未來人才。