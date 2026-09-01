曾爆爭議⋯衛福部預告托嬰定型化契約 訂位金至多收5千、14天前可全退

日前有民眾因托嬰中心繳交「訂位費」，提前4個多月取消仍被全數沒收，消基會認定不符比例原則，呼籲衛福部在定型化契約中納入退費規範。衛福部社家署今預告「托育機構定型化契約應記載及不得記載事項」草案，明訂「訂位金」不得高於新台幣5千元，且只要14天前申請可退還100%，入托前7至13日可退還60％。

入托前4個多月取消訂位，托嬰中心仍將訂位金全數沒收，全台各縣市托嬰中心訂位金額度、退費原則不一的情況，浮上枱面。社家署於定型化契約草案中指出，考量實務上托育機構會收取「訂位金」、「保額費」等相關費用，恐產生退費爭議，於是參考北市作法，將托嬰中心保額契約相關規範明確納入，保障雙方權益。

草案規定，托嬰中心確定有收托名額且同意保留給兒童家長時，才可收取保額費，且收取金額不得超過新台幣5000元；兒童家長欲放棄保留名額應通知托育機構；入托前14天通知可退費100％；入托前7至13日通知，可退費60%；入托前4至6日通知，可退費30%；入托前2至3日通知，可退費10%；入托前一日、當日通知或未通知者，不得退費。若為托嬰中心主動取消，應全額退費。

草案明定緊急事故處理原則，兒童若在托育機構內發生發生急、重、傷病、意外事件等緊急狀況時，托育機構應立即予以適當救護，並通知兒童家長或緊急聯絡人；兒童有緊急就醫必要時，應撥打緊急救護專線，由救護人員依緊急醫療救護法，將兒童送往就近適當之醫療機構，無法處理時應送往該醫療機構建議之其他適當醫療機構或報請救災救護指揮中心協助。

國內日前曾爆出幼兒園餵藥爭議，草案中明訂，兒童家長應盡告知義務，詳實告知兒童之特殊身心健康狀況，如兒童之體質、遺傳或特殊 疾病、過敏藥物與食物，不得隱匿或不為告知，兒童家長應提供必須之藥品或非侵入性器材及其使用方法之說明，如藥單或藥袋，以利托育人員照顧，避免突發狀況之發生，讓托育機 構措手不及，造成兒童傷害。