基隆提出幼兒園全面裝設監視器 教團抗議：加重親師不信任、師資流失

為平息數起疑似不當對待幼兒事件引發的民怨，基隆市政府提出幼兒園教室「強制全面裝設監視器」政策方向，希望透過影像監控強化幼兒安全。全國教師工會總聯合會與中華民國幼教聯合總會今召開記者會表示，不該容忍任何虐待幼兒、不當管教及傷害孩子的行為。然而，幼教現場現正面臨低薪、高壓、重責的狀況，若再加上監控，恐會讓教保服務人員流失狀況更形嚴重。

全教總副理事長兼幼教委員會主委張瓊方表示，保障幼兒安全不能只靠監視器，更應從改善教保人員薪資、師生比與人力配置、強化雇主管理責任、建立預警機制及重建親師信任等面向著手，從源頭改善幼教現場環境。「不要再把監視器作為唯一解方」，否則可能進一步加劇教育現場的不信任。

全教總理事長葉青芪說，幼兒安全議題具有普遍性，不應由地方政府各自為政，中央主管機關亦應有所表態，審慎研議。倘若政府面對個別不當事件，採取的主要政策回應是將所有幼兒園教室全面納入監控，不僅無法解決造成事件的制度性因素，更是向第一線傳遞「所有幼教老師都必須被持續監視，才能被信任」的錯誤訊號。

幼教聯合總會會長葉若蕎認為，監視器或許有助於事後釐清真相、保存證據及追究責任，但是更應該改善師生比、補足第一線人力，當幼教現場的人力不足、工作負荷及壓力沒有獲得改善，僅僅增加監視設備，並不能從根本上預防問題發生。

與會代表一致表示，監視器無法促進親師互信，也不能代替親師溝通。中華幼兒教育協會蘇傳臣理事長說，監視器安裝數量變多，但管教爭議事件並未減少。透過安裝監視器來當作處理教保現場爭議的手段，行政管理權責被架空，反而容易讓親師認知出現落差。

為了解決幼教現場面臨的困境，全教總與幼教聯合總會共同提出5項解方包括，提高教保服務人員薪資，使其待遇真正反映其專業與工作負荷。張瓊方表示，除公立教保服務人員外，其餘教保服務人員平均薪資多落在3萬2000至4萬5000元之間，難以反應其勞動價值。建議應全面提升教保服務人員待遇，俾利留才。

此外，改善師生比及人力配置，建立真正可運作的代理、支援制度、強化幼兒園雇主與管理者責任，勿讓第一線工作者承擔所有風險，建立專業支持與預警機制，在事發前介入協助，以及建立親師信任防線，讓家長敢反映、老師能求助。