劉美芳籲新北AI教育再升級 從「會用」走向Coding、機器人實作

新北市議員劉美芳昨在市政總質詢聚焦AI教育，認為新北近年已從AI科技教育白皮書、AI素養教育三年計畫，到國小AI教材、AI倫理課程及AI課程示範中心，逐步建立基礎，但下一階段不能只停留在「會用AI」，更應進一步培養Coding、AI機器人及科技實作能力，讓孩子從AI使用者走向創造者。

劉美芳表示，現在學生會使用ChatGPT、Gemini已不稀奇，真正影響未來競爭力的，不是誰最會問AI，而是誰能把想法實際做出來。她指出，新北目前已有約3萬名教師完成數位基礎培訓值得肯定，但「會用ChatGPT不等於會教Coding；會操作AI也不等於會教AI機器人」，科技教育不能長期只靠少數熱血教師或社團支撐。

她提出兩項具體建議，首先建立「Coding到AI機器人教師培育計畫」，設定年度培訓目標，落實「培訓一名種子教師、帶回一所學校」；第二則是將AI課程示範中心升級為「新北AI科技教師實作培訓基地」，讓教師不只是聽研習、看簡報，而是真正動手寫程式、操作機器人、完成教案，再把課程帶回校園。

劉美芳也主張，未來可串聯新北大學、科技企業及既有科技中心，讓Coding、AI及機器人實作不只是部分學校特色課程，而是逐步成為學生基本能力。她以「會Coding、會機器人、會創造」作為三大方向，期盼新北AI教育真正完成從使用端到創造端的轉型。

新北市長侯友宜回應，劉美芳提出的方向與市府目前政策一致。他表示，AI雖然使用方便，但判斷不一定永遠正確，因此除了理解與運用AI之外，更重要的是建立正確數位品德與價值判斷。侯友宜也指出，新北目前已有全國第一套供國小三至六年級使用的AI資訊科技教材，並持續推動師資培訓、與國際接軌。

教育局長張明文表示，新北目前設有11個科技中心，已整合師資培訓、課程、競賽及寒暑假活動，內容涵蓋無人機、AI、機器人及程式設計等領域，教育局也已規畫未來4年AI教育行動藍圖，後續將持續強化相關培訓。

質詢尾聲，劉美芳特別送上一束百合花給侯友宜，笑說「今天談了這麼多AI，但這束百合花不是AI做的，是真花、真心，也是真正的祝福」，並表示侯友宜任期即將進入尾聲，但「新北孩子的AI教育不能畢業」，盼相關成果能制度化延續。