影／幼保團體呼籲幼兒安全不能只靠監視器

基隆市政府近期為平息數起疑似不當對待幼兒事件引發的民怨提出於幼兒園教室「強制且全面裝設監視器」的政策方向，希望透過影像監控強化幼兒安全。全國教師工會總聯合會與中華民國幼教聯合總會今天共同表達反對意見：對任何虐待幼兒、不當管教及傷害孩子的行為，都應零容忍，然而，幼教現場現正面臨低薪、高壓、重責的狀況，若再加上監控，恐會讓教保服務人員流失狀況更形嚴重。

全教總理事長葉青芪指出，幼兒安全議題具有普遍性，不應由地方政府各自為政，中央主管機關亦應有所表態，審慎研議。倘若政府面對個別不當事件，採取的主要政策回應是將所有幼兒園教室全面納入監控，不僅無法解決造成事件的制度性因素，更是向第一線傳遞「所有幼教老師都必須被持續監視，才能被信任」的錯誤訊號。

全教總副理事長兼幼教委員會主委張瓊方表示，幼兒安全不應僅靠監視器，重點是確保充足且專業的幼教老師。幼教現場長期存在的薪資偏低、工時長、工作繁重、人力不足、代理代課困難及行政負擔沉重等問題日，再加上動輒倍於月薪的罰鍰，年輕人才不願投入，已進入幼教現場的人員亦不易長期留任。

幼教聯合總會會長葉若蕎認為監視器也許有助尋找證據、追究責任，但是監視器本身無法改善師生比、無法增加第一線人力、無法降低教師長期累積的工作壓力。希望地方政府重新思考：與其投入大量資源建立全面監控系統，能不能把更多資源用來改善教保人員的工作環境。

中華幼兒教育協會蘇傳臣理事長說，監視器無法促進親師互信，也不能代替親師溝通。最明顯的是監視器安裝數量變多，但管教爭議事件並未減少。透過安裝監視器來當作處理教保現場爭議的手段，行政管理權責被架空，反而容易讓親師認知出現落差。