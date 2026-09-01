培育跨域人才 教育部磨課師精選18門AI課程 涵蓋機器學習、AIoT

人工智慧時代來臨，教育部鼓勵大學積極培育具備AI素養的跨域人才。教育部今年5月發布「未來人才AI能力圖像」，近日再從「教育部磨課師」學習平台（ https://moocs.moe.edu.tw/ ）首波推薦18門課程，讓民眾不受時間、空間限制，透過線上學習掌握AI核心能力。

教育部表示，「未來人才AI能力圖像」是我國推動各級學校AI教育與未來人才培育的政策藍圖，提出「運用AI學習的能力」、「負責任使用AI的能力」、「運用AI解決問題的能力」及「AI無法取代的能力」4大面向，引導國小、國中、高中到大學推動AI教育，透過基礎教育與高等教育銜接，提升未來人才整體競爭力。

為協助學生快速了解、應用AI，教育部首度與國立台灣師範大學團隊合作導入AI評估機器人，依據「未來人才AI能力圖像」指標，並從「趣味度、內容深度、實作程度、結構清晰度、應用廣度」5大面向，評估「教育部磨課師」平台上的人工智慧課程，首波推薦18門課程。

教育部說，18門課程涵蓋AI導論、機器學習、深度學習、自然語言處理及電腦視覺等主題，每門課程均清楚標註對應培養的AI能力指標。

其中，獲得專家及AI最高評分的「應用機器學習於 Python」，由國立政治大學教授林怡伶開設。林怡伶表示，課程為應用導向、非基礎課程，學習者應具備一定的程式能力或熟悉Python的語法。課程內容先說明機器學習，再說明基本的資料分析流程步驟，最後到機器學習模型。課程最大特點規劃完整的學習範圍，讓學生快速認識機器學習涵蓋的各項重大領域，並且能依循著教材去鑽研相關知識，輔助其自主學習。

此外，東海大學楊朝棟教授開設的「AIoT技術與應用」也是此次推薦課程之一。課程以AIoT（人工智慧物聯網）為核心，整合人工智慧、物聯網、感測器、嵌入式系統及邊緣計算等技術，帶領學習者掌握AIoT系統基本原理及實作方法。

楊朝棟表示，希望學習者修習課程後，不僅具備AIoT相關知識，更能透過實際操作培養資料處理、系統整合與問題解決能力，學會將AI技術應用於物聯網設備與實際場域，進而具備自主探索及開發創新AIoT應用服務的能力。

教育部磨課師目前已累積逾2000門跨領域優質線上課程，除提供中小學教師及教保人員在職進修課程，也因應教育發展趨勢建立主題專區，提供學習者主題式學習。

教育部資訊及科技司長葉家宏表示，教育部磨課師是免費開放全民學習的線上學習平台，修畢課程均可獲得修課證明；若為在校生，部分課程依各大學規定更可被採認為正式學分，自我進修又能獲得學分，有一箭雙鵰之效。

葉家宏強調，面對AI驅動產業轉型浪潮，教育部同步國際趨勢發布「未來人才AI能力圖像」，在磨課師平台上建立主題專區，也在平台上增加精準推薦、字幕生成的功能，這些資源完全開放，無論是學校、教師或學生，都能依需求彈性運用。教育部鼓勵各界善用這些優質資源，共同為培育AI世代努力。