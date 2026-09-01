教育部稱99%師資完備 工會調查揭9成被迫超鐘點 教師1人扛35節課

教師荒持續延燒，教育部日前公布數據指出，全國公立國中小教師整備完成率達99.58%，教育部長鄭英耀昨日受訪也表示，教師聘任是各縣市政府責任，並強調各縣市教師聘任率均達99%以上，不會影響正常教學。此話一出引發基層教師不滿。全國代理暨代課教師產業工會今天公布最新調查，揭露全台高達9成的教師本學期面臨「被迫超鐘點授課」，直指教育部長口中99%師資完備，其實是由第一線基層教師的「加班過勞」。

全國代理暨代課教師產業工會最新調查顯示，全台高達9成教師本學期面臨「被迫超鐘點授課」；進一步調查發現，被強制安排超鐘點的教師，疲勞程度平均達4.12分（滿分5分），其中38.6%自評達最高等級5分、處於「極度疲勞」狀態。

工會痛批，教育部長口中99%師資完備的「歲月靜好」，其實是由第一線教師加班過勞所換來。為填補師資缺額，學校不僅讓正式與代理教師超鐘點授課，更有代課教師在「高節數、低薪資」的鐘點計酬條件下承擔大量教學工作，甚至出現兼課教師一人跨校承擔高達35節課的情況。

工會指出，現場教師即使被迫跨科、跨年級備課及超額兼課，仍在開學日堅守第一線，努力維持學生受教權，卻換來教育部長「聘任率99%以上、不影響正常教學」的說法。中央、地方相互推諉責任，是對第一線教師的二次傷害。

工會提出兩大訴求，第一，教育部長公開道歉，收回失言與卸責言論，停止對教學現場的風涼話與道德綁架，並立即向全體在過勞第一線苦撐的基層教師公開致歉。

第二，全面盤點實際超鐘點與代課黑數，工會說，教育部與各地方教育局處應全面徹查並公開各級學校真實師資缺額、代課需求，以及教師實際被迫超鐘點的數據，不能再透過無限超鐘點或讓「高節數、低薪資」代課教師填補缺口，掩蓋師資不足問題，真正還給教育現場健康的教學環境。