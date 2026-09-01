交通事故死亡機車占比逾6成 台中警交安月走入校園扎根宣導

依交通部道安資料，去年全國交通事故死亡2858人，行人死亡354人，較前年減少12人，但機車騎士死亡人數達1740人，占死亡總數60.8%，居各類事故之冠，市長盧秀燕指示整合市府各單位力量，針對青少年、騎乘機車、高齡者外出及行人事故強化宣導與防制，台中市警局交通大隊統合各分局，從本月「交通安全月」開始，前進各級學校宣導。

台中市警局交通大隊表示，台中市去年機車騎士死亡70人，其中年輕騎士占26人；另因大型車肇事死亡則有36人，市長盧秀燕已在近日的道安會報指示，市府警察局、教育局、交通局、建設局等單位應整合，針對青少年騎乘機車、高齡者外出及行人事故強化宣導與防制。

台中市交大近日已統合市警局各分局，在9月交通安全月期間深入大學院校、高三應屆畢業生及社區高齡族群加強宣導，近期已前往北屯區軍功國小，進行9月交通安全月「人本交通—停讓文化與機車安全」的宣導，同步配合捐血車舉辦捐血活動，現場學童與家長熱烈參與。

台中市交大指出，台市機車事故前五大肇因依序為其他不當駕車行為、未保持安全距離、轉彎車未讓直行車、分心駕駛及起步未注意，籲請機車騎士行經無號誌路口減速並戴妥安全帽，行經大型車輛時留意視野死角與內輪差，保持安全間隔，並遵守速限、落實防禦駕駛。

台中市交大隊長劉永昌說，為降低青少年機車事故，建議考取駕照前應先接受駕駛訓練；台中市報考普通重型機車駕訓班並取得駕照者，最高可獲2800元補助，其中交通部公路局補助1300元、市府加碼補助1500元，申請期間至今年11月30日止，詳情可洽台中區監理所查詢。

警方也提醒，高齡者外出或晨運宜穿著鮮明衣物、配戴反光飾物，過馬路務必走行人穿越道，共同維護市區交通安全。