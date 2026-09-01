南州迎王、歌仔戲、排灣木雕到六堆盤花 屏東無形文資再擴版圖

屏東縣政府公布無形文化資產審議結果，傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、傳統知識與實踐等類別，新增3項登錄並認定6名保存者及3個保存團體。「南州迎王平安祭典」正式登錄，並認定「溪洲代天府」為保存團體，繼東港、小琉球，屏東三大迎王祭典皆列文化資產，展現屏東多元文化保存與傳承成果。

傳統表演藝術方面，歌仔戲藝師鄭雅升獲增列為「歌仔戲」保存者。國中畢業後即加入明華園，精湛演技與深厚唱腔功底，成為明華園當家花旦，初始師承苦旦、後來自學花旦、青衣、武旦，以一趕四同場扮演四種不同旦角為特色。

鄭雅升的丈夫陳勝在則以丑角見長，為明華園當家丑角，兩人在歌仔戲舞台各擅勝場，深受藝術評論界及歌仔戲界肯定。陳勝在於2020年即獲屏東縣政府認定為「歌仔戲」保存者，夫妻倆長年投入歌仔戲演出、教學與推廣，共同肩負傳統戲曲傳承使命，也成為傳統戲曲傳承的一段佳話。

原住民傳統表演藝術及工藝類，「劉庭（ljaljali puljaljuyan） 」藝師獲增列為「排灣族歌謠」保存者；「洪翠英（tjinuai padjulu）、王春玉（nanu paljuvaq） 」獲增列為「排灣族歌樂enelja」保存者。

排灣族木雕 （春日鄉）方福明（kamuzi peljeng）」、排灣族木雕 （泰武鄉）沈安日（Kapang livulivuwan）兩人獲認定為傳統工藝保存者，透過保存者持續投入傳習與推廣，延續部落文化與生活智慧。

民俗類部份，屏東縣五溝水守護協會依循傳統儀式流程，舉辦「萬巒五溝水殲炮城」獲認定為保存團體。而「南州迎王平安祭典」此次登錄，並認定「溪洲代天府」為保存團體，更完整保存屏東深厚的迎王信仰與文化脈絡。

傳統知識與實踐類，六堆地區行之有年的供花知識與民俗療法「盤花與花包」獲登錄，並認定「福善堂」為保存團體。

屏東縣文化資產保護所表示，此次審議通過涵蓋閩南、客家及原住民族等多元族群文化，呈現屏東豐沛的文化資產，也藉此鼓勵保存者與保存團體持續守護在地傳統文化與歷史記憶。此外，「屏東古蹟月」系列活動9月登場，透過研習營、走讀及展演等多元形式，帶領民眾認識文化資產，讓文化保存走入日常生活。