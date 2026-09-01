張榮發基金會論壇 台日交流教育未來

張榮發基金會日前舉辦第一屆「台日品格與育德創新教育論壇」，匯聚台日教育界人士，從品格教育、校園人際到ＡＩ時代的教育與倫理展開交流，共同思考在科技快速變遷下，如何培育兼具知識、品格、思辨與社會責任的新世代。

第一屆「台日品格與育德創新教育論壇」，由張榮發基金會主辦，日本道德教育財團及日本廣池學園協辦。張榮發基金會執行長鍾德美指出，霸凌常發生於校園，也屢見於職場、日常生活與網路世界，教育應如何幫助孩子學會尊重、理解差異，並在面對情緒與衝突時做出適當選擇。

張榮發基金會自二○二二年起辦理「道德月刊徵文比賽」，將邁入第五屆，盼透過書寫，引導學生從親身經驗思考品格與道德。隨著生成式ＡＩ的普及，「如何真實書寫自身經驗與真實情感，而非仰賴ＡＩ代筆」，也成為新世代的教育課題。

資深新聞工作者陳俍任指出，以今年大英國協短篇小說獎、國內某重量級文學獎作品，近日爆發疑似利用生成式ＡＩ創作及評審公平性的爭議為例，探討在尊重創作與心證公平性的困難。

鍾德美指出，創辦人張榮發多年前偶然閱讀到日本道德教育財團發行的「New Morals」雜誌，對其傳達的道德理念產生極大共鳴，他因此發行「道德月刊」。

二○一四年日本道德教育財團轄下所屬麗澤大學，特別頒贈經濟學名譽博士學位給張榮發，隔年，該校更主動將張榮發口述傳記「本心」翻譯與發行日文版，雙邊情感深厚。

鍾德美強調，透過此次台日教育交流，來自不同教育現場的夥伴共同提出未來教育的思考，在善用科技的同時，持續培養思考、判斷、品格與人際關係，讓下一代具備面對未來、也懂得與他人共處的能力。