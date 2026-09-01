解師資荒 教長得先從雲端「下凡」

中小學昨天開學，校園卻迎來史上最混亂開學日。開學前一周，仍有數百所學校找不到老師，甚至有錄取的代理教師在三天前突然告知不來。缺師重災區國中理化等科目則靠現職教師硬撐，超鐘點成為新學期日常，教師只能自嘲：「我不是在上課，就是在上課的路上。」

面對第一線的哀號，教育部長鄭英耀卻將教師聘任歸為縣市政府責任，並再次搬出數據，強調各縣市教師聘任率均達百分之九十九以上，不會影響正常教學。

部長卻看不見這個漂亮數字背後，是靠現職教師超鐘點、跨科配課，校長、主任下場兼課，退休教師臨時救火，以及代理與代課教師勉強撐住課表。當備課、批改作業及輔導學生的時間一再被壓縮，所謂「不影響正常教學」，無疑是對教師過勞與教學品質的爭議視而不見。

國內師資荒延燒四年，教育部拿不出對策，一再以漂亮數字粉飾太平。例如稱全國有七點五萬名儲備師資，卻不問這座人才庫是否已成一潭死水；原可掌握全國職缺概況的教師選聘網，今年改版後取消統計功能。本報日前批評此舉形同「蓋牌」，教育部隔天便宣布全國僅剩六一四名代理教師待聘，急著證明「沒那麼嚴重」。

從權責分工來看，縣市政府與學校確實負責教師甄選作業；但當缺師從偏鄉一路蔓延至六都，代理教師進入三招以上仍乏人問津，連明星學校都得一再公告，這就不是個別縣市招募問題，而是整個教學環境出狀況了。

要解師資荒，教育部得先從雲端「下凡」，走進校園，弄清楚教師的剝奪感從何而來。校園濫訴、親師溝通壓力、薪資停滯與行政過量，讓第一線教師動輒得咎、疲於奔命。

校園人力困境是制度長年累積的結果，教育部不能手握政策與預算，卻把聘任責任丟給地方。政府可以普發一萬元、砸百億續推「生生用平板」，談到改善教師待遇卻總是精打細算；面對缺師，只會計算整備率。若不追問教師為何不來、來了又為何留不住，只怕年年都將上演「史上最嚴重師資荒」。