聽新聞
0:00 / 0:00

解師資荒 教長得先從雲端「下凡」

聯合報／ 本報記者楊惠琪

中小學昨天開學，校園卻迎來史上最混亂開學日。開學前一周，仍有數百所學校找不到老師，甚至有錄取的代理教師在三天前突然告知不來。缺師重災區國中理化等科目則靠現職教師硬撐，超鐘點成為新學期日常，教師只能自嘲：「我不是在上課，就是在上課的路上。」

面對第一線的哀號，教育部長鄭英耀卻將教師聘任歸為縣市政府責任，並再次搬出數據，強調各縣市教師聘任率均達百分之九十九以上，不會影響正常教學。

部長卻看不見這個漂亮數字背後，是靠現職教師超鐘點、跨科配課，校長、主任下場兼課，退休教師臨時救火，以及代理與代課教師勉強撐住課表。當備課、批改作業及輔導學生的時間一再被壓縮，所謂「不影響正常教學」，無疑是對教師過勞與教學品質的爭議視而不見。

國內師資荒延燒四年，教育部拿不出對策，一再以漂亮數字粉飾太平。例如稱全國有七點五萬名儲備師資，卻不問這座人才庫是否已成一潭死水；原可掌握全國職缺概況的教師選聘網，今年改版後取消統計功能。本報日前批評此舉形同「蓋牌」，教育部隔天便宣布全國僅剩六一四名代理教師待聘，急著證明「沒那麼嚴重」。

從權責分工來看，縣市政府與學校確實負責教師甄選作業；但當缺師從偏鄉一路蔓延至六都，代理教師進入三招以上仍乏人問津，連明星學校都得一再公告，這就不是個別縣市招募問題，而是整個教學環境出狀況了。

要解師資荒，教育部得先從雲端「下凡」，走進校園，弄清楚教師的剝奪感從何而來。校園濫訴、親師溝通壓力、薪資停滯與行政過量，讓第一線教師動輒得咎、疲於奔命。

校園人力困境是制度長年累積的結果，教育部不能手握政策與預算，卻把聘任責任丟給地方。政府可以普發一萬元、砸百億續推「生生用平板」，談到改善教師待遇卻總是精打細算；面對缺師，只會計算整備率。若不追問教師為何不來、來了又為何留不住，只怕年年都將上演「史上最嚴重師資荒」。

雲端 鄭英耀 國中

延伸閱讀

搶師大戰…最嚴重師資荒 教部挨批蓋牌

明開學缺師未解超鐘點、代課成常態 特教協會4訴求：停止叫老師撐一下

中小學開學師資荒仍未解 教團籲推動「代理抵實習」

開學日還在缺師 教育部長鄭英耀：聘老師是各縣市政府責任

相關新聞

張榮發基金會論壇 台日交流教育未來

張榮發基金會日前舉辦第一屆「台日品格與育德創新教育論壇」，匯聚台日教育界人士，從品格教育、校園人際到ＡＩ時代的教育與倫理展開交流，共同思考在科技快速變遷下，如何培育兼具知識、品格、思辨與社會責任的新世代。

教壇炸鍋 開學缺師 教長：是地方責任

全台中小學開學日還在缺老師，教育部長鄭英耀昨天回應缺師問題，稱聘老師是各縣市政府的責任，此話一出教育界炸鍋。雲林一名校長聞言直呼「覺得很心酸」，他說，就行政程序，確實是各縣市政府要盤點、招聘，但教師為何不願留下來，想進場的人為何裹足不前，教育部應該整體檢討。

解師資荒 教長得先從雲端「下凡」

中小學昨天開學，校園卻迎來史上最混亂開學日。開學前一周，仍有數百所學校找不到老師，甚至有錄取的代理教師在三天前突然告知不來。缺師重災區國中理化等科目則靠現職教師硬撐，超鐘點成為新學期日常，教師只能自嘲：「我不是在上課，就是在上課的路上。」

數字假象 超鐘點撐出教師聘任99%

台灣教育產業工會等九大教師工會指出，部長口中宣稱「聘任率達百分之九十九以上」的背後，是現場教師超鐘點硬撐出來開課與跨領域配課所產生的數字假象。

新北校長下海兼課 高雄缺師多達114人

昨天開學日，師資荒依舊嚴峻，連新北市板橋都會區傳統名校海山高中也出現缺口。校長葉俊士因數學教師人力吃緊，暌違七、八年再次站上講台教數學，葉說，全校教師平均每人超鐘點約三節，他加入補位，減輕第一線教師負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。