聽新聞
0:00 / 0:00

新北校長下海兼課 高雄缺師多達114人

聯合報／ 地方社會中心／連線報導

昨天開學日，師資荒依舊嚴峻，連新北市板橋都會區傳統名校海山高中也出現缺口。校長葉俊士因數學教師人力吃緊，暌違七、八年再次站上講台教數學，葉說，全校教師平均每人超鐘點約三節，他加入補位，減輕第一線教師負擔。

葉俊士昨走進教室一口氣上兩堂數學課，學生看到校長親自上課會緊張？他笑說這點不清楚，倒是有其他班學生問「為何不是校長教我們」。

北市仍有五○名師資缺口，有校長直言，很多學校持續開缺也招不滿。新北一名校長說，偏遠地區學校處境更艱難，只能用盡人脈拜託退休老師，或符合條件的親友支援。

高雄市有七十七校急招代理、代課教師，待補缺額多達一一四人，國中師資最吃緊，以特教、英語、國文及專任輔導教師最缺。

位處高雄偏鄉那瑪夏的民權國小在臉書急徵代課教師，強調沒行政工作，下課即度假，並提供住宿資源。但報名截止無人報考。

「很慘啦，幾乎都要三招進入無證代理才找得到老師。」高雄市教師職業工會理事長李雅文說，目前七成合格教師不願進校園，一、二招「零人報名」成常態。校長、教務主任在各群組詢問找人，或私下打聽「可用」代理教師，也有學校為防代理老師被挖走，以各種人情攻勢爭取好老師留下。

屏東縣今年國小退休教師一八一人，創近年新高，國中國文、數學、理化及英文等科出現「備取全數錄取仍補不滿」窘境。離島琉球國中代理老師第十五次才招到，有學校達廿次。

台東縣國中小仍缺卅六名代理教師，其中國中缺廿七人，尤以自然領域、特教各缺六人最嚴峻。新竹縣八月底國中小教師缺額約五十五人，雲林縣也有卅三名代理教師懸缺，麥寮高中及國中部物理及生活科技代理教師昨進行第廿四次招考。

高雄 校長 新北

延伸閱讀

開學日大缺師！高雄校園77校仍缺114人 「特教師已到15招」

都會區名校也缺老師！新北海山高中校長親自上陣教數學

「備取全錄取仍補不滿」 屏東4國中小缺5代理師 有學校招20次才找到

教師荒不只偏鄉 嘉義縣輔導、特教及國英數理師資較難聘

相關新聞

教壇炸鍋 開學缺師 教長：是地方責任

全台中小學開學日還在缺老師，教育部長鄭英耀昨天回應缺師問題，稱聘老師是各縣市政府的責任，此話一出教育界炸鍋。雲林一名校長聞言直呼「覺得很心酸」，他說，就行政程序，確實是各縣市政府要盤點、招聘，但教師為何不願留下來，想進場的人為何裹足不前，教育部應該整體檢討。

數字假象 超鐘點撐出教師聘任99%

台灣教育產業工會等九大教師工會指出，部長口中宣稱「聘任率達百分之九十九以上」的背後，是現場教師超鐘點硬撐出來開課與跨領域配課所產生的數字假象。

新北校長下海兼課 高雄缺師多達114人

昨天開學日，師資荒依舊嚴峻，連新北市板橋都會區傳統名校海山高中也出現缺口。校長葉俊士因數學教師人力吃緊，暌違七、八年再次站上講台教數學，葉說，全校教師平均每人超鐘點約三節，他加入補位，減輕第一線教師負擔。

解師資荒 教長得先從雲端「下凡」

中小學昨天開學，校園卻迎來史上最混亂開學日。開學前一周，仍有數百所學校找不到老師，甚至有錄取的代理教師在三天前突然告知不來。缺師重災區國中理化等科目則靠現職教師硬撐，超鐘點成為新學期日常，教師只能自嘲：「我不是在上課，就是在上課的路上。」

張榮發基金會論壇 台日交流教育未來

張榮發基金會日前舉辦第一屆「台日品格與育德創新教育論壇」，匯聚台日教育界人士，從品格教育、校園人際到ＡＩ時代的教育與倫理展開交流，共同思考在科技快速變遷下，如何培育兼具知識、品格、思辨與社會責任的新世代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。