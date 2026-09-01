新北校長下海兼課 高雄缺師多達114人

昨天開學日，師資荒依舊嚴峻，連新北市板橋都會區傳統名校海山高中也出現缺口。校長葉俊士因數學教師人力吃緊，暌違七、八年再次站上講台教數學，葉說，全校教師平均每人超鐘點約三節，他加入補位，減輕第一線教師負擔。

葉俊士昨走進教室一口氣上兩堂數學課，學生看到校長親自上課會緊張？他笑說這點不清楚，倒是有其他班學生問「為何不是校長教我們」。

北市仍有五○名師資缺口，有校長直言，很多學校持續開缺也招不滿。新北一名校長說，偏遠地區學校處境更艱難，只能用盡人脈拜託退休老師，或符合條件的親友支援。

高雄市有七十七校急招代理、代課教師，待補缺額多達一一四人，國中師資最吃緊，以特教、英語、國文及專任輔導教師最缺。

位處高雄偏鄉那瑪夏的民權國小在臉書急徵代課教師，強調沒行政工作，下課即度假，並提供住宿資源。但報名截止無人報考。

「很慘啦，幾乎都要三招進入無證代理才找得到老師。」高雄市教師職業工會理事長李雅文說，目前七成合格教師不願進校園，一、二招「零人報名」成常態。校長、教務主任在各群組詢問找人，或私下打聽「可用」代理教師，也有學校為防代理老師被挖走，以各種人情攻勢爭取好老師留下。

屏東縣今年國小退休教師一八一人，創近年新高，國中國文、數學、理化及英文等科出現「備取全數錄取仍補不滿」窘境。離島琉球國中代理老師第十五次才招到，有學校達廿次。

台東縣國中小仍缺卅六名代理教師，其中國中缺廿七人，尤以自然領域、特教各缺六人最嚴峻。新竹縣八月底國中小教師缺額約五十五人，雲林縣也有卅三名代理教師懸缺，麥寮高中及國中部物理及生活科技代理教師昨進行第廿四次招考。