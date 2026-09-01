數字假象 超鐘點撐出教師聘任99%

台灣教育產業工會等九大教師工會指出，部長口中宣稱「聘任率達百分之九十九以上」的背後，是現場教師超鐘點硬撐出來開課與跨領域配課所產生的數字假象。

苗栗縣各級學校產業工會理事長陳俊廷表示，開學前夕若教師招聘不足，學校行政端為了讓課表能順利排定，多半會拜託校內正式與既有代理教師「超鐘點」兼課。官方報表上的課有人上、聘任率達百分之九十九，實際上是建立在一人當兩人用的透支模式上。

陳俊廷說，當特定領域學科，如理化、資訊、生科、特教始終招不到人時，學校只能被迫將鐘點配給非專長教師。這種「跨領域配課」與「非專長授課」已成現場常態，直接衝擊教育法規所要求的教學正常化，嚴重犧牲學生的受教品質。

屏東縣教育產業工會理事長郭瑋，分析超鐘點對教育品質造成的三大傷害，第一，學備課品質稀釋，教師授課節數一旦突破上限，備課深度必然受限。第二，親師生輔導能量被擠壓，超負荷的教學節數直接排擠教師處理班級經營與突發危機的緩衝空間。第三，加劇職場倦怠與離職循環，形成師資荒惡性循環。

台灣教育產業工會理事長郭彥成提出四大訴求，首先要求待遇調整法制化，建立明確的教師待遇調整機制，並落實退撫基金足額撥補，維護教師退休權益；其次，因應少子化趨勢調降班級人數，同步提高法定教師編制員額，減輕教師授課及班級經營負擔。

第三，落實實質行政減量，徹查並砍除各類非必要的專案計畫、評鑑與繁瑣填報作業，抽離無關教學的行政雜務；第四，充實校園專業支援人力，增補特教助理員、學務輔導及專責行政人力，分擔教師日益沉重的輔導管教及親師溝通壓力，改善基層勞動條件。