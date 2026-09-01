教壇炸鍋 開學缺師 教長：是地方責任

全台中小學開學日還在缺老師，教育部長鄭英耀昨天回應缺師問題，稱聘老師是各縣市政府的責任，此話一出教育界炸鍋。雲林一名校長聞言直呼「覺得很心酸」，他說，就行政程序，確實是各縣市政府要盤點、招聘，但教師為何不願留下來，想進場的人為何裹足不前，教育部應該整體檢討。

鄭英耀昨出席「自由二五○：半導體人才培育高峰會開幕典禮」，被媒體問及校園缺師問題，他表示，聘老師是各縣市政府的責任，「我想從數據已經非常清楚各縣市在老師聘任大概都已經達到百分之九十九多，我想地方有一套排課跟老師聘任的機制，不會影響到教學的正常化。」

聽到教育部長鄭英耀指教師聘任是各縣市政府責任，雲林一名校長直呼「覺得很心酸」，他說，代理教師缺額牽涉師資培育、教師工作環境及現行教育制度等多重因素，不能單純將責任歸咎地方政府。各縣市確實有責任盤點師資需求、辦理甄聘，但中央更應從整體教育環境檢視問題。

高雄一名校長也認為，問題根源在師資培育制度改變。早年師範體系學生畢業後實習一年就投入教職，師資來源穩定，後來師培制度改變，又碰上少子化減班、教師缺額縮減，讓具備教師資格的年輕人出走，應重新檢討師培制度，否則地方再怎麼招，只會陷入「想找也無人可找」困境。

「滿扯的！」屏東一名任教卅多年的教務主任，批部長不該事情都丟給地方，他說，教育部沒有長期師資培育計畫，應盤點各縣市政府缺哪些師資，才能在大學師資培育部分做好計畫。師資荒已是國家危機，很多拿到教師證也不願意當老師，教學、管理學生還要負擔行政工作，加上投訴案件多，對老師來說身心受創。

台中一名校長指出，第一線教育現場遇到融合教育、校事會議濫訴多，加上年金改革衝擊，都讓教師心灰意冷，也導致年輕人不願從事教職，需政府檢討與改革。

雲林縣長張麗善說，代理教師難覓，凸顯整體教育環境出了問題，老師尊嚴已蕩然無存，現在老師已不是最好的職業選項，如何找回教師尊嚴、重新點燃教育熱情，是當前重要課題。教育部應當仁不讓承擔改善教育環境的責任，地方政府也會全力配合。