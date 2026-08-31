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台灣攜手德國薩克森州 舞蹈水墨交融科技探索文化

中央社／ 台北31日電

除了半導體與高科技，台灣與德國薩克森州也以文化交流，台德青年舞者將共演「德國薩克森州遇見台灣3.0－傳．創」舞劇，以舞蹈、水墨交融科技探索傳統、自由與文化。

「德國薩克森州遇見台灣3.0－傳．創」由MuNo台灣主辦，MuNo-Productions德國跨國合製，集結台、德及不同國家的專業舞者與年輕表演者，融合芭蕾、當代舞、Hip Hop、武術、太極、傳統水墨、數位動畫與大型影像，展開橫跨近萬公里的舞台對話。

「德國遇見台灣」系列由旅德台灣編舞家陳穆儀（Mu-Yi Chen）與德國薩克森製作人凱格爾（NorbertKegel）共同推動，歷經多年台德交流與演出逐步發展，「傳‧創」目前已經進入第3版，在傳統與創新之間，思考人們如何在科技快速發展的時代，帶著文化與歷史走向未來。

陳穆儀今天在記者會上表示，舞劇將從現代台灣出發，在城市節奏、科技與傳統文化之間，重新遇見武術、太極與水墨等文化記憶；旅程跨越歐亞來到德國薩克森，城堡、易北河與城市歷史景觀逐漸進入舞台，並觸及戰爭、分裂、重建與自由。

德國薩克森邦經濟、勞工、能源暨氣候保護部長潘特（Dirk Panter）表示，透過「薩克森遇見台灣（Saxony meets Taiwan）」搭建起一座橋梁，展現雙方夥伴關係的多元面貌，「從微晶片、科研合作，到藝術、文化與舞蹈領域的學生交流，期望全面深化與台灣之間的連結。」

「德國薩克森州遇見台灣3.0－傳‧創」9月4日將在台北市中山堂舉行世界首演後，9月27日在德國薩克森州立劇院舉行薩克森首演，10月10日在梅森市立劇院，10月31日魏因伯拉市立劇院接續演出。

德國 文化 科技

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