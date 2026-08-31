鄭立彬卸北市國團長 任內歐巡將台灣國樂推向全球

台北市立國樂團團長鄭立彬今天結束任期，返回文化大學任教、好好調養身體。鄭立彬任內推動歐洲巡演，征服三大國際級音樂廳，將台灣國樂發展成果推向全球，成績斐然。

鄭立彬兩年任內積極推動台北市立國樂團國際化與多元發展，促成樂團剛完成歐洲巡演，登上柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈與維也納黃金大廳等音樂殿堂，鄭立彬表示，中午跟團內同仁們在看首版歐洲巡演紀錄片初剪，突然情緒湧動，回想這個過程真的很辛苦，很感謝全團一起完成。

鄭立彬今天告訴中央社記者，目前北市國除了團長懸缺外，首席指揮也已二度遴選從缺，音樂團體的團長選任應以專業為本，公務人員兼任樂團行政領導並非良策，最好方案是優先具專業音樂背景，並適度鬆綁過往團長不得參與演奏、指揮或作曲等僵化規定，讓具音樂專業領導者能適度參與演出，保持動能。

鄭立彬表示，目前急需面對的是首席指揮空缺，「期待樂團能在今年底前完成遴選，預留半年時間供新任首席指揮規劃下一個新樂季節目架構，會讓樂團發展更加穩健。」鄭立彬也建議，遴選首席指揮規章中可以增設「自薦機制」第四管道，以擴大選才範圍與廣納人才。

鄭立彬今天早上先與團員們做道別與感謝，下午陸續有團員來辦公室找他拍照與表示感謝，也有團員畫了鄭立彬的畫像送給他，還有各聲部團員寫卡片表示祝福與感謝，鄭立彬說他都會好好收藏在心中，「還有團員去找了已經停產的威士忌給我，上面寫著『頂極指揮』，我真的感謝。」

辦公室已經收拾乾淨，鄭立彬還是有很多放不下的責任，「培育國樂新生代國際視野與專業合奏能力的明日之星國樂團，這個傳承平台才兩屆，已經小有成績，希望樂團可以繼續，5年甚至10年後，一定會讓國樂團大環境產生很好質變。」

鄭立彬表示，初步像新加坡國家青年華樂團很有意願共同合作，相互交流，他認為當前台灣國樂學生最缺乏的不是樂器技巧，而是「在高度壓力中合奏的經驗」、「對於專業合奏的認知」及「國際對話的能力」，「明日之星國樂團的訓練可以加強這一點」。

作為國內少數兼具職業樂團掌舵與指揮實務經驗的指揮，鄭立彬新學期將返回中國文化大學音樂系專任，在研究所開「中西弦樂作品研究」等課程，鄭立彬表示身體康復，有機會仍願意盡己之力，為台灣西樂及國樂環境服務。