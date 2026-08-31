少子化衝擊！嘉縣4國小0新生、9校僅1人 4年後小一新生恐跌破2千

嘉義縣少子化持續反映在校園新生人數，縣府教育處統計，截至8月19日，115學年度國小一年級普通班新生實際入學2346人，比上一學年度減少105人、減幅4.28%；竹園、仁和、沙坑及茶山國小目前仍是「0新生」，另有9校小一僅1名學生。教育處長李美華表示，今年沒有學校進行裁併校或分校整併。

教育處表示，114學年度嘉義縣國小一年級普通班新生有2451人，115學年度目前為2346人，減少105人。先前受到關注的竹園、仁和、沙坑及茶山國小，目前仍沒有一年級新生，也沒有學生後來遷入或報到。

全縣目前另有9所國小一年級只有1名學生。隨著少子化持續，學生人數較少的小校如何維持運作及教育品質，也成為縣府未來必須面對的課題。

李美華表示，嘉義縣對於小校變更、停辦及轉型已有相關機制，除極偏學校外，連續2年學生人數未達20人，可優先評估改制為分校或停辦；分校若連續2年班級數未滿4班，或學生總人數不足10人，也可評估停辦或合併。實務上會先評估將人數較少學校轉型為分校，若學生人數持續減少，再評估後續作法。

教育處每年9月底前也會請學生數30人以下學校提出自評表，再依各校實際情況評估及辦理訪視。不過，教育處表示，今年並沒有學校進行裁併校或分校整併。

未來學齡人口仍有下降壓力。教育處依內政部戶政司縣市人口單齡設籍人數推估，116學年度嘉義縣小一適齡人口約2499人、117學年度2186人、118學年度2185人，至120學年度估計剩1899人，將低於2000人。

面對偏鄉學生減少，李美華表示，縣府除可透過混齡編班、混齡教學及實驗教育等方式協助小校轉型，也成立「混齡教學協作中心」，串聯偏鄉小校推動非主科混齡及數位跨校共課，透過教師共備、增能及公開觀課等方式，維持小校教育品質。

少子化持續影響嘉義縣校園新生人數，開學日警方與交通導護志工在校園周邊維護交通，協助學童安全過馬路。圖／布袋分局提供