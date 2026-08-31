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教師荒不只偏鄉 嘉義縣輔導、特教及國英數理師資較難聘

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全台中小學今天迎接開學日，嘉義縣民雄國小是民雄鄉學生人數最多的國小，也是縣內學生人數名列前茅的大校，民雄警分局上午執行護童專案，維護學童上學安全。圖／民雄警分局提供
全台中小學今天迎接開學日，嘉義縣民雄國小是民雄鄉學生人數最多的國小，也是縣內學生人數名列前茅的大校，民雄警分局上午執行護童專案，維護學童上學安全。圖／民雄警分局提供

全台中小學今天開學，缺師問題仍受到關注。嘉義縣教育處表示，目前部分國中小代理教師仍持續招考，師資難聘情況已不限於山區、海區偏鄉，專任輔導、特教，以及國中國文、英文、理化、數學等類科今年都較難找人；縣府認為，全台大量開出正式教師缺額，加上退休潮，已出現「代理教師人才空洞化」現象。

教育部長鄭英耀今天受訪表示，教師聘任是各縣市政府責任，從數據來看，各縣市教師聘任率大致都已達99%以上，不會影響教學正常化。教育部8月25日公布，全國公立國中小尚有614名代理教師待聘，教師整備完成率達99.58%。

嘉義縣教育處長李美華表示，截至開學首日，縣內代理教師仍持續招考，其中國中4校7缺、國小6校7缺，合計10校14缺，相關學校持續辦理招聘。

教育處表示，今年師資難聘並非單純集中在山區、海區等偏鄉，主要與部分類科教師較難聘任有關，包括專任輔導教師、特教教師；國中因採分科教學，國文、英文、理化、數學等部分專業科目，今年也面臨招聘不易情況。

針對仍有師資需求的學校，教育處已提供正式教師甄選備取人員名單，供學校聯繫，同時鼓勵學校詢問現職教師意願，以超鐘點兼課方式支援，並尋求退休教師回校代課，維持正常課務運作。

對於地方招聘教師面臨的問題，教育處認為，全台各地大量開出正式教師缺額，加上退休潮，使原本投入代理教師市場的人力轉往正式教師甄選，形成「代理教師人才空洞化」；另一方面，各縣市教師甄選期程不一，也可能出現同一名教師在不同縣市重複錄取後放棄報到的「棄單」連鎖效應，增加學校後續招聘難度。

教育處建議中央彈性調整「員額控留比率」管考指標，避免地方在合格教師供給不足情況下，出現正式教師缺額無人應聘，改以代理教師填補又可能影響中央補助的兩難，讓地方能依實際師資供需彈性調整。

嘉義 偏鄉 特教

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