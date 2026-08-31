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培育半導體人才…AIT處長谷立言宣布2計畫 支持美生來台就學

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部長鄭英耀（圖）今天出席「自由250：半導體人才培育高峰會」。記者許正宏／攝影
教育部長鄭英耀（圖）今天出席「自由250：半導體人才培育高峰會」。記者許正宏／攝影

美國在台協會（AIT）今日舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，該活動為慶祝美國建國250周年系列活動之一。AIT處長谷立言宣布兩項支持美國學生赴台就學計畫，包括亞利桑那大學獲2000萬美元捐助，支持學生海外留學，以及傅爾布萊特半導體獎學金（Fulbright Semiconductor Scholarship）預計2027年提供2名碩士生赴國立陽明交通大學就讀。

高峰會主題聚焦半導體人才培育、產學合作及雙向人才交流，受邀出席者包括外交部、經濟部、美國商務部、台美半導體教育聯盟各校代表，以及來自台灣和美國學術界及產業界等多位貴賓。

教育部長鄭英耀會中見證財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）董事長李蔡彥與國際半導體協會所屬之SEMI Foundation代表Shari Liss副總裁簽署「合作意向書」。雙方允共同推動以半導體人才培育為重點的夥伴關係，為今年正式啟動的「台美半導體教育聯盟」與SEMI Foundation的全球人才發展計畫尋求進一步合作機會。

谷立言表示，美國與台灣的關係從未如此強健，尤其隨著雙方在高科技與先進製造領域的合作持續深化。他並指出，去年台灣對美國的外國直接投資創歷史新高。

谷立言也宣布兩項計畫，包括美國亞利桑那大學獲得2000萬美元捐助，用於支持學生海外留學，並鼓勵赴台就學；此外，傅爾布萊特半導體獎學金預計自2027年起提供2名碩士班學生赴國立陽明交通大學就讀。

鄭英耀表示，台灣從半導體發展歷程深刻體會，「科技決定了我們能做什麼，但人才決定了我們能達成什麼成就。」如今人工智慧、先進製造及新興科技快速改變世界，沒有任何國家能單獨面對變革，因此需要跨產業、跨教育領域的緊密國際合作。

鄭英耀說，台美長期在半導體及微電子領域建立深厚產業鏈結，未來也將進一步拓展教育及人才培育合作，透過邀請美國學生來台，讓其直接向台灣教育家、研究人員、工程師及產業專家學習，了解台灣半導體創新生態系；同時，台灣學生也能與美國同儕交流，拓展國際視野。

美國在台協會今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，在AIT處長谷立言（左一）與教育部長鄭英耀（右一）見證下，國際半導體產業協會全球勞動力發展與倡議副總裁Shari Liss（左二）與高等教育國際合作基金會、政大校長李蔡彥（右二）簽署合作意向書。記者許正宏／攝影
美國在台協會今天舉行「自由250：半導體人才培育高峰會」，在AIT處長谷立言（左一）與教育部長鄭英耀（右一）見證下，國際半導體產業協會全球勞動力發展與倡議副總裁Shari Liss（左二）與高等教育國際合作基金會、政大校長李蔡彥（右二）簽署合作意向書。記者許正宏／攝影

谷立言 AIT 半導體

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