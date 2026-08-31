張榮發基金會首屆「台日品格與育德創新教育論壇」 激盪未來教育新思維

張榮發基金會日前舉辦第一屆「台日品格與育德創新教育論壇」，匯聚台日教育界人士，從品格教育、校園人際到AI時代的教育與倫理展開交流，共同思考在科技快速變遷下，如何培育兼具知識、品格、思辨與社會責任的新世代。

第一屆「台日品格與育德創新教育論壇」於本月29日舉行，由張榮發基金會主辦，日本道德教育財團及日本廣池學園協辦，論壇匯聚台日教育界人士，從品格教育、校園人際到AI時代的教育與倫理展開交流，共同思考在科技快速變遷下，如何培育兼具知識、品格、思辨與社會責任的新世代。

張榮發基金會執行長鍾德美指出，霸凌不僅發生於校園，也屢見於職場、日常生活與網路世界，教育應如何幫助孩子學會尊重、理解差異，並在面對情緒與衝突時做出適當選擇，成為討論的重要起點。

日本道德教育財團執行董事井上和行指出，少子化、高齡化與勞動力不足是亞洲國家普遍面對的問題，而他認為人生最重要的就是道德，家庭中培養的感恩與體貼之心，是人格養成與社會和諧的重要基礎，2026年正是最重要的轉型期。

KIST雲林縣宜梧國中實驗學校校長張碩玲分享，透過家庭、學校與成人的以身作則，才能讓品格從外在規範逐漸內化為孩子的價值，成為預防霸凌的重要防線。

本道德教育財團國際部長堀內一史以麗澤大學為例，分享「知德一體」理念，以及教師培育、品德課程與服務學習等作法，並提出知識與道德矩陣分四個象限探討。堀內一史同時以廣池學園的宿舍教育為例，強調人格養成的重要性與做法。

雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳與屏東縣三和國民小學校長陳昭廷，從第一線經驗分享困境與突破，探討如何透過品格教育與良好校園關係，降低師生及同儕間的霸凌事件。

而「道德月刊徵文比賽，既然是道德，可以AI代筆嗎？」議題，引發對AI寫作、誠實與學習本質的討論。張榮發基金會自2022年起辦理「道德月刊徵文比賽」至今即將邁入第五屆，盼透過書寫，引導學生從親身經驗思考品格與道德。隨著生成式AI普及，「如何真實書寫自身經驗與真實情感，而非仰賴AI代筆」，也成為新世代的教育課題。

資深新聞工作者陳俍任指出，以2026年大英國協短篇小說獎、國內某重量級文學獎作品，近日爆發疑似利用生成式AI創作及評審公平性的爭議為例，探討在尊重創作與心證公平性的困難。

與會者以AI成為道德月刊徵文比賽最具爭議的一條紅線切入，面對AI帶來的改變，井上和行認為，教育除培養科技應用能力，也須重視倫理素養與思辨能力。他強調，家庭中的對話，作文中也應盡量呈現「親子間的對話」來建立抒發己見的獨特性。

高雄市勝利國小校長李進士與屏東縣長榮百合國小校長陳世聰提出，AI可以提供答案、協助創作，但生命感受、價值選擇與對他人的理解，仍須在人與人的真實互動中逐步形成；花蓮縣三民國中校長林國源提出科技是縮短城鄉差距的重要槓桿，能為偏鄉孩子打開接觸科技與探索世界的一扇窗。

鍾德美指出，創辦人張榮發多年前偶然閱讀到日本道德教育財團發行的「New Morals」雜誌，對其傳達的道德理念產生極大共鳴，他因此發行「道德月刊」。

2014年日本道德教育財團轄下所屬麗澤大學，特別頒贈經濟學名譽博士學位給張榮發，隔年，該校更主動將張榮發口述傳記「本心」翻譯與發行日文版，雙邊情感深厚。

鍾德美強調，透過此次台日教育交流，來自不同教育現場的夥伴共同提出未來教育的思考，在善用科技的同時，持續培養思考、判斷、品格與人際關係，讓下一代具備面對未來、也懂得與他人共處的能力。