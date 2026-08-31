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南投免費午餐補助加碼 每餐將調漲10元 3.1萬學子受惠

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天是開學日，南投縣長許淑華（黑衣者）前往埔里國小致贈「新生開學禮物包」。圖／南投縣政府提供
今天是開學日，南投縣長許淑華（黑衣者）前往埔里國小致贈「新生開學禮物包」。圖／南投縣政府提供

今天是開學日，為迎接小一新生入學，南投縣長許淑華與教育處長王淑玲前往埔里國小幫孩子打氣並致贈「新生開學禮物包」，同時宣布，縣府全面調高縣立高中及公立中小學午餐補助費用，自115學年度第2學期每餐補助金額調高10元。

為迎接小學一年級新生踏入人生新階段，埔里國小以「夢想啟航、幸福南投」為主題迎接新生，縣長許淑華也到場送上「新生開學禮物包」，內含資料收納袋、創意貼紙、墊板、橡皮擦、L夾、防護防災帽、啟迪圖書等，為新生加油打氣。

而為照顧學生健康，許淑華更當場宣布，考量食材價格與人工成本逐年上漲，為避免影響午餐品質，縣府將加碼學校午餐補助，全面調高縣立高中及公立國中小學學校午餐補助費用，自115學年度第2學期起每人每餐補助金額調高10元。

南投縣長許淑華說，此次加碼等於公辦公營學校每人每餐補助65元，公辦民營學校及外訂桶餐學校每人每餐補助70元，粗估每年經費支出將增加6600萬元，實質提升學校午餐的食材品質，讓每一位學童「吃得飽、吃得安心、吃得健康」。

教育處也表示，南投縣的免費午餐政策，不僅是一項社會福利，更是對食安與健康的長期投資，透過此次加碼，116年度免費午餐含國產可溯源三章一Q食材預算編列將由4億1400萬元增至4億8000萬元，嘉惠全縣3萬1000名學子。

南投縣長許淑華（後排右3）宣布，縣府全面調高縣立高中及公立中小學午餐補助費用，自115學年度第2學期每餐補助金額調高10元。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（後排右3）宣布，縣府全面調高縣立高中及公立中小學午餐補助費用，自115學年度第2學期每餐補助金額調高10元。圖／南投縣政府提供

今天是開學日，南投縣長許淑華（後排右3）宣布，縣府全面調高縣立高中及公立中小學午餐補助費用，自115學年度第2學期每餐補助金額調高10元。圖／南投縣政府提供
今天是開學日，南投縣長許淑華（後排右3）宣布，縣府全面調高縣立高中及公立中小學午餐補助費用，自115學年度第2學期每餐補助金額調高10元。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華（後排右3）宣布，縣府全面調高縣立高中及公立中小學午餐補助費用，自115學年度第2學期每餐補助金額調高10元。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（後排右3）宣布，縣府全面調高縣立高中及公立中小學午餐補助費用，自115學年度第2學期每餐補助金額調高10元。圖／南投縣政府提供

今天是開學日，南投縣長許淑華（後排左3）到埔里國小送「新生開學禮物包」。圖／南投縣政府提供
今天是開學日，南投縣長許淑華（後排左3）到埔里國小送「新生開學禮物包」。圖／南投縣政府提供

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