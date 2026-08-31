限縮教師會務假遭勞動部認定不當勞動 南市教育局：將提行政訴訟

台南市教育局去年以「議會決議」為由限縮教師請會務假，遭勞動部裁決認定構成「不當勞動行為」，要求立即停止打壓並恢復原會務假原則。對此，台南市教育局今回應，對裁決結果感到遺憾，勞動部裁決並非終局處理結果，將依法提起行政訴訟，由行政法院審理裁判。

教育局表示，勞動部認定教育局須負起不當勞動行為責任，但這項看法與目前公立學校教師的聘任制度及地方教育行政運作方式並不一致。教育局是教育主管機關，當初是依台南市議會審查預算後的決議，以及學校行政運作需求，通知所屬學校注意相關事項，並非以「雇主」身分決定教師能不能請會務假。

教育局進一步指出，依最高行政法院108年度判字第88號判決判例，公立學校教師的雇主是學校本身，地方政府教育局並非實際管理教師的雇主，因此教育局是否屬於工會法所指的「雇主」，仍有法律爭議，也曾撤銷勞動部對地方政府不當勞動行為的裁決。

教育局強調，一直重視教師依法參與工會活動的權益，教師申請會務假時，仍應依工會法、教師請假規定、雙方約定及實際課務狀況綜合考量，在保障教師工會活動與權益的同時，也要兼顧學校正常運作及學生受教權。

教育局表示，後續將依法提起行政訴訟，針對勞動部裁決涉及的法律問題提出完整說明，相關爭議最終將交由行政法院審理。