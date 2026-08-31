快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

限縮教師會務假遭勞動部認定不當勞動 南市教育局：將提行政訴訟

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市教育局去年以「議會決議」為由限縮教師請會務假，遭勞動部裁決認定構成「不當勞動行為」，對此，台南市教育局回應，對裁決結果感到遺憾，將依法提起行政訴訟，由行政法院審理裁判。聯合報系資料照
台南市教育局去年以「議會決議」為由限縮教師請會務假，遭勞動部裁決認定構成「不當勞動行為」，對此，台南市教育局回應，對裁決結果感到遺憾，將依法提起行政訴訟，由行政法院審理裁判。聯合報系資料照

台南市教育局去年以「議會決議」為由限縮教師請會務假，遭勞動部裁決認定構成「不當勞動行為」，要求立即停止打壓並恢復原會務假原則。對此，台南市教育局今回應，對裁決結果感到遺憾，勞動部裁決並非終局處理結果，將依法提起行政訴訟，由行政法院審理裁判。

教育局表示，勞動部認定教育局須負起不當勞動行為責任，但這項看法與目前公立學校教師的聘任制度及地方教育行政運作方式並不一致。教育局是教育主管機關，當初是依台南市議會審查預算後的決議，以及學校行政運作需求，通知所屬學校注意相關事項，並非以「雇主」身分決定教師能不能請會務假。

教育局進一步指出，依最高行政法院108年度判字第88號判決判例，公立學校教師的雇主是學校本身，地方政府教育局並非實際管理教師的雇主，因此教育局是否屬於工會法所指的「雇主」，仍有法律爭議，也曾撤銷勞動部對地方政府不當勞動行為的裁決。

教育局強調，一直重視教師依法參與工會活動的權益，教師申請會務假時，仍應依工會法、教師請假規定、雙方約定及實際課務狀況綜合考量，在保障教師工會活動與權益的同時，也要兼顧學校正常運作及學生受教權。

教育局表示，後續將依法提起行政訴訟，針對勞動部裁決涉及的法律問題提出完整說明，相關爭議最終將交由行政法院審理。

勞動部 教育局 教師

延伸閱讀

台南推出「教師管教攻略」 遇學生違規、家長陳情不再單打獨鬥

退休教師回校兼課規定嚴立委要求鬆綁 教育部：相關規定研議中

教長稱「聘老師是各縣市責任」？校長揭找不到教師3原因

開學缺師鄭英耀稱「地方責任」 竹縣：師培結構仍待教育部規畫

相關新聞

嘉市開學新制一次上路 午餐免費、學生每人一台iPad

嘉義市國中小今天正式開學，迎接115學年度，市府同步推出多項教育新措施，包括首度實施學生營養午餐免費、國小三年級至國中九年級每名學生配置1台iPad，並增設特教及資優班、增聘46名特教教師。嘉義市長黃敏惠表示，市府將從安心成長、適性學習、專業支持、智慧啟航及優質校園五大面向完善教育資源。

教師聘任是地方責任？ 張麗善：老師尊嚴蕩然無存、教育部應承擔

國中小今天開學，全台不少學校仍為代理教師荒傷腦筋。教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任；雲林縣長張麗善表示，代理教師難覓的背後，凸顯整體教育環境出了問題，老師尊嚴「四分五裂、已經蕩然無存」，教育部應當仁不讓承擔改善教育環境的責任，地方政府也會全力配合。

限縮教師會務假遭勞動部認定不當勞動 南市教育局：將提行政訴訟

台南市教育局去年以「議會決議」為由限縮教師請會務假，遭勞動部裁決認定構成「不當勞動行為」，要求立即停止打壓並恢復原會務假原則。對此，台南市教育局今回應，對裁決結果感到遺憾，勞動部裁決並非終局處理結果，將依法提起行政訴訟，由行政法院審理裁判。

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

今日是中小學新學期開學第一天，教育部長鄭英耀受訪指出，教師聘任是各縣市政府的責任，從數據來看，各縣市教師聘任率大致都已達99%以上，不會影響教學正常化。台灣教育產業工會等9大教師工會指出，部長口中宣稱「聘任率達99%以上」的背後，是現場教師超鐘點硬撐出來開課與跨領域配課所產生的數字假象。

嘉市開學教師整備率99.63% 市府：調降「 教師周授課節數 」增鐘點需求

全台中小學今天開學，教師荒問題仍受關注。嘉義市教育處統計，截至今天各校回填資料，全市國中小仍缺7名代理教師，其中國小5名、國中2名，教師整備率為99.63%。教育處長郭添財表示，目前並無特定區域或科目出現明顯缺師，現有缺額學校已列管，先由校內現職教師調整課務及配課因應。

年砸3.4億！嘉義縣免費營養午餐開學上路 2.76萬學生受惠

嘉義縣中小學今天開學，115學年度免費營養午餐政策也正式上路，全縣2萬7600名學生受惠，每人每餐補助提高至62元，縣府每年投入3億4224萬元。縣長翁章梁今天到朴子市祥和國小關心開學及午餐供應情形，並與學生一起吃開學第一餐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。