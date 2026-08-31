開學日桃市長偕職籃球星陪學童午餐 選用在地食材、每餐再加碼6元

桃園市長張善政今日中午前往大溪區仁和國小，關心開學第一天國中小學免費營養午餐辦理情形，並表示這學年度營養午餐補助經費再調升，每生每餐再加碼6元，補助達71.3元；市府也重視食材品質，運用桃園在地黑豬肉、小白菜等食材，兼顧美味、營養及在地特色。

張善政表示，自己每學期開學時都會到學校與小朋友共用營養午餐，實際了解學校午餐品質，今日特別邀請台啤永豐雲豹球員高錦瑋、林信寬與學童共進午餐，希望透過職業運動員分享，鼓勵孩子均衡飲食、健康成長。

台啤永豐雲豹職籃球員高錦瑋說，身為後衛需要速度與體力，除了認真訓練，均衡飲食、不挑食也很重要，鼓勵小朋友好好吃飯、照顧自己，才有體力從事喜歡的事情。雲豹球員林信寬分享，職業運動員在場上需要良好的對抗性與爆發力，營養十分重要，希望透過今日與小朋友一起用餐，鼓勵大家好好吃飯、健康成長。

教育局表示，因應物價波動並持續提升供餐品質，市府自115學年度9月起全面調升國中小免費營養午餐補助，每生每餐加碼6元，為免費營養午餐推動以來第3次調升。餐點也新增兩項特色，包括「大塊肉」由每周1次增加至每周2次，補充成長期所需優質蛋白質；另每周推出1次「幸福餐」，以孩子喜愛的菜色兼顧美味與營養；115學年度起，市府也補助班級導師及午餐秘書午餐費，感謝第一線教育人員投入午餐教育及學生照顧工作。

教育局指出，桃園持續以提升營養午餐品質為目標，各級學校透過「學校營養午餐推動委員會」把關供餐品質，選用三章一Q認證食材，並由班級導師於用餐時間進行生活教育，落實營養、惜食及用餐禮儀，讓學童吃得安心、健康。

今日包括市府教育局長劉仲成、農業局長陳冠義、體育局長許彥輝、衛生局長賈蔚、大溪區長徐景揚、仁和國小校長蕭富陽、家長會長薛勝昌都出席。

桃園市長張善政到仁和國小學童一起品嘗開學第一天營養午餐。圖／新聞處提供

張善政仔細查看營養午餐的品質。圖／新聞處提供

桃園市長張善政到仁和國小和學童一起用營養午餐，必宣布這學年期也有午餐再加碼補助。圖／新聞處提供