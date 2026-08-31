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新北免費營養午餐上路 侯友宜要求品質不打折

中央社／ 新北31日電

新北市公私立國中小免費營養午餐今天上路，市長侯友宜走進校園關心供餐情形，並與學童一同用餐。他表示，供餐免費，但品質絕不能打折，要讓孩子吃得安心又健康。

新北市國中小今天開學，也是免費營養午餐上路的首日，預估全市32.3萬名學生受惠。侯友宜中午到新埔國小視察並與學童一起用餐，他表示，菜色很豐盛，「我都吃光光」。

侯友宜說，午餐免費，但品質絕不能打折，不只是減輕家庭經濟負擔，更要讓每個孩子都能享有營養、安全且美味的餐食。

他表示，配合每週5天「在校用餐再放學」措施，持續鼓勵學校依季節選用新鮮食材，並將在地特色食材及異國料理文化融入菜單，讓營養午餐成為生活教育的一環，孩子從餐桌認識土地、體驗文化，也養成健康飲食習慣。

教育局表示，為確保開學首日供餐順暢，今天派員實地訪視314校，從打餐動線、餐食溫度、環境衛生到菜色品質逐一檢視。

教育局長張明文表示，將持續透過學校營養師專業社群、增能研習及校廚料理研習，從菜單設計、營養搭配到料理實作，持續提升第一線供餐團隊專業能力，也依學生用餐回饋調整菜色，讓健康飲食更貼近孩子口味，兼顧營養與美味。

侯友宜 營養午餐 免費

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