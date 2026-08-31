教師聘任是地方責任？ 張麗善：老師尊嚴蕩然無存、教育部應承擔

國中小今天開學，全台不少學校仍為代理教師荒傷腦筋。教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任；雲林縣長張麗善表示，代理教師難覓的背後，凸顯整體教育環境出了問題，老師尊嚴「四分五裂、已經蕩然無存」，教育部應當仁不讓承擔改善教育環境的責任，地方政府也會全力配合。

依雲林縣政府教育處最新徵才公告，目前全縣仍有33名代理教師缺額，包括國小14名、國中17名、縣立高中2名，其中蔦松藝術高中國中部就有5名代理教師缺額，是全縣缺額最多的學校。

面對開學日仍有代理教師缺額，張麗善表示，「以前大家都想要當老師，為什麼這幾年來大家紛紛卻不想當老師？」她認為，老師如今在學校教育環境中面臨很大的挑戰與威脅，「他的尊嚴被四分五裂，已經蕩然無存了」，現在老師已經不是最好的職業選項，因此如何找回教師尊嚴、重新點燃教育熱情，是當前重要課題。

張麗善指出，教師目前面臨許多挑戰，尤其品格教育被忽視，家長、學生對老師的尊重也不足，導致教師承受許多親師生之間的問題。她認為，若要改善整體教育環境，應回到「禮義廉恥、品格教育」，重新建立尊師重道的觀念，讓老師感受到應有的尊嚴，願意投入教育、教導下一代，這才是正本清源。

對於教師人力問題，張麗善表示，整體教育環境如何提升、改善，教育部「應該要當仁不讓」，承擔起這項責任，地方政府則會全力支持、配合。

雲林縣教育處表示，目前所公告的代理教師缺額，皆非正式教師編制內教師，部分是因發展校本特色、推動特色課程或執行相關教育計畫而增置教師；另有部分則是正式教師留職停薪、暫時離職、育嬰或其他因素所產生的短期代理需求。

教育處指出，若學校未能徵足代理教師，將由校內教師或鐘點教師協助授課，不會出現因代理教師未補足而導致學生開學無法上課的情形。