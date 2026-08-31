南投校園午餐補助增10元 提升食材讓學童吃得健康

南投縣長許淑華今天宣布，115學年度第2學期起，調高免費營養午餐預算經費，每生每餐增加補助10元，達每餐補助65元或70元，估每年增6600萬元經費支出，盼提升食材品質。

許淑華今天與南投縣政府教育處長王淑玲前往埔里國小，陪伴學童迎接新學期，更送上縣府準備的「新生開學禮物包」，包含資料收納袋、墊板、鉛筆、橡皮擦、防災帽等；許淑華說，縣府會持續當家長最堅強後盾，透過多元親職教育資源，深化家庭與學校連結。

許淑華也宣布，考量食材價格、人工成本逐年上漲，為避免影響午餐品質，縣府精算財政後決定，自民國116年2月起，全面調高營養午餐經費，每名學生每餐加碼補助新台幣10元，包含午餐採用國產可溯源「三章一Q」食材補助經費，嘉惠全縣3萬1000名學生。

縣府表示，南投縣98年起推動免費學校午餐政策至今，因應物價及人力成本持續攀升，為確保學童營養與健康不打折，115學年度第2學期起，全面調高縣立高中、公立國中、小學午餐補助費用，公辦公營學校每人每餐補助65元，公辦民營學校及外訂桶餐學校每人每餐補助70元，預算編列由4億1400萬元增至4億8000萬元。

縣府表示，南投縣免費午餐政策不僅是一項社會福利，更是對食安與健康的長期投資，縣府加碼預算經費展現建構優質校園福利環境決心，盼每一名學童「吃得飽、吃得安心、吃得健康」，讓家長安心將孩子託付給學校，共同打造南投縣優質校園育才環境。