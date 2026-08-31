快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

年砸3.4億！嘉義縣免費營養午餐開學上路 2.76萬學生受惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
縣長翁章梁到祥和國小與學生互動，了解新學期開學及免費營養午餐供應情形。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁到祥和國小與學生互動，了解新學期開學及免費營養午餐供應情形。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣中小學今天開學，115學年度免費營養午餐政策也正式上路，全縣2萬7600名學生受惠，每人每餐補助提高至62元，縣府每年投入3億4224萬元。縣長翁章梁今天到朴子市祥和國小關心開學及午餐供應情形，並與學生一起吃開學第一餐。

翁章梁與教育處長李美華等人上午前往祥和國小，聽取校長陳志峰說明開學準備、免費營養午餐供應、廚房作業及老舊廁所改善成果，並進入廚房了解食材驗收、備餐及烹調流程。

嘉義縣全面推動免費營養午餐，補助對象包括縣立永慶高中、竹崎高中及縣內國中小學生，另納入嘉科實中、協同中學附設國中部等，總計約2萬7600名學生受惠，由縣府全額補助，每人每餐補助標準提高至62元。

今天開學第一餐菜單包括五穀米飯、健康滷雞腿、什錦炒蛋、炒地瓜葉、冬瓜排骨湯、蘋果、國產履歷豆漿及活力堅果，並優先使用在地食材及「三章一Q」等國產可溯源食材。翁章梁隨後到教室與學生共進午餐，了解學生實際用餐情形。

翁章梁表示，新學期開始前，學校師長及廚工已提前做好準備，免費營養午餐除了減輕家庭經濟負擔，也希望讓孩子每天在校園享用營養均衡的午餐；縣府將持續從軟硬體及教育政策著手，改善學生學習環境。

除了午餐政策，祥和國小也是嘉義縣今年首批完成老舊廁所改善的學校之一。陳志峰表示，工程改善原有設施、通風及採光，並規畫性別友善廁所，在兼顧隱私與安全下，回應不同使用者需求。

李美華表示，縣府爭取教育部經費推動校園老舊廁所整修，2015年至2024年已投入約3億5292萬元；2025年至2027年另規畫投入約2億8396萬元，補助97校、99棟校舍改善廁所，兩階段總經費超過6.3億元，並將性別友善、安全、美感及節能理念納入改善工程。

縣長翁章梁（右）視察祥和國小完成改善的老舊廁所，教育處長李美華（左）及校長陳志峰陪同。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁（右）視察祥和國小完成改善的老舊廁所，教育處長李美華（左）及校長陳志峰陪同。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣免費營養午餐正式上路，開學第一餐包括五穀米飯、健康滷雞腿、什錦炒蛋、炒地瓜葉、冬瓜排骨湯及蘋果等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣免費營養午餐正式上路，開學第一餐包括五穀米飯、健康滷雞腿、什錦炒蛋、炒地瓜葉、冬瓜排骨湯及蘋果等。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣免費營養午餐新學期正式上路，縣長翁章梁到朴子市祥和國小與學生共進午餐，學生開心比讚。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣免費營養午餐新學期正式上路，縣長翁章梁到朴子市祥和國小與學生共進午餐，學生開心比讚。圖／嘉義縣政府提供

縣長翁章梁到祥和國小關心開學情形，並與學生一起品嘗免費營養午餐開學第一餐。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁到祥和國小關心開學情形，並與學生一起品嘗免費營養午餐開學第一餐。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣115學年度全面推動免費營養午餐，縣長翁章梁到祥和國小關心學生用餐情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣115學年度全面推動免費營養午餐，縣長翁章梁到祥和國小關心學生用餐情形。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 營養午餐 免費

延伸閱讀

嘉縣免費營養午餐每餐補助62元 2.7萬名學生受惠

免費營養午餐開學上路 國教盟籲公開成本、啟動100日檢核

免費營養午餐上路首日 新北2校自備便當人數大減、學生喊「很飽」

免費營養午餐九月上路 師憂菜色縮水

相關新聞

嘉市開學新制一次上路 午餐免費、學生每人一台iPad

嘉義市國中小今天正式開學，迎接115學年度，市府同步推出多項教育新措施，包括首度實施學生營養午餐免費、國小三年級至國中九年級每名學生配置1台iPad，並增設特教及資優班、增聘46名特教教師。嘉義市長黃敏惠表示，市府將從安心成長、適性學習、專業支持、智慧啟航及優質校園五大面向完善教育資源。

教師聘任是地方責任？ 張麗善：老師尊嚴蕩然無存、教育部應承擔

國中小今天開學，全台不少學校仍為代理教師荒傷腦筋。教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任；雲林縣長張麗善表示，代理教師難覓的背後，凸顯整體教育環境出了問題，老師尊嚴「四分五裂、已經蕩然無存」，教育部應當仁不讓承擔改善教育環境的責任，地方政府也會全力配合。

限縮教師會務假遭勞動部認定不當勞動 南市教育局：將提行政訴訟

台南市教育局去年以「議會決議」為由限縮教師請會務假，遭勞動部裁決認定構成「不當勞動行為」，要求立即停止打壓並恢復原會務假原則。對此，台南市教育局今回應，對裁決結果感到遺憾，勞動部裁決並非終局處理結果，將依法提起行政訴訟，由行政法院審理裁判。

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

今日是中小學新學期開學第一天，教育部長鄭英耀受訪指出，教師聘任是各縣市政府的責任，從數據來看，各縣市教師聘任率大致都已達99%以上，不會影響教學正常化。台灣教育產業工會等9大教師工會指出，部長口中宣稱「聘任率達99%以上」的背後，是現場教師超鐘點硬撐出來開課與跨領域配課所產生的數字假象。

嘉市開學教師整備率99.63% 市府：調降「 教師周授課節數 」增鐘點需求

全台中小學今天開學，教師荒問題仍受關注。嘉義市教育處統計，截至今天各校回填資料，全市國中小仍缺7名代理教師，其中國小5名、國中2名，教師整備率為99.63%。教育處長郭添財表示，目前並無特定區域或科目出現明顯缺師，現有缺額學校已列管，先由校內現職教師調整課務及配課因應。

年砸3.4億！嘉義縣免費營養午餐開學上路 2.76萬學生受惠

嘉義縣中小學今天開學，115學年度免費營養午餐政策也正式上路，全縣2萬7600名學生受惠，每人每餐補助提高至62元，縣府每年投入3億4224萬元。縣長翁章梁今天到朴子市祥和國小關心開學及午餐供應情形，並與學生一起吃開學第一餐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。