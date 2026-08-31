年砸3.4億！嘉義縣免費營養午餐開學上路 2.76萬學生受惠

嘉義縣中小學今天開學，115學年度免費營養午餐政策也正式上路，全縣2萬7600名學生受惠，每人每餐補助提高至62元，縣府每年投入3億4224萬元。縣長翁章梁今天到朴子市祥和國小關心開學及午餐供應情形，並與學生一起吃開學第一餐。

翁章梁與教育處長李美華等人上午前往祥和國小，聽取校長陳志峰說明開學準備、免費營養午餐供應、廚房作業及老舊廁所改善成果，並進入廚房了解食材驗收、備餐及烹調流程。

嘉義縣全面推動免費營養午餐，補助對象包括縣立永慶高中、竹崎高中及縣內國中小學生，另納入嘉科實中、協同中學附設國中部等，總計約2萬7600名學生受惠，由縣府全額補助，每人每餐補助標準提高至62元。

今天開學第一餐菜單包括五穀米飯、健康滷雞腿、什錦炒蛋、炒地瓜葉、冬瓜排骨湯、蘋果、國產履歷豆漿及活力堅果，並優先使用在地食材及「三章一Q」等國產可溯源食材。翁章梁隨後到教室與學生共進午餐，了解學生實際用餐情形。

翁章梁表示，新學期開始前，學校師長及廚工已提前做好準備，免費營養午餐除了減輕家庭經濟負擔，也希望讓孩子每天在校園享用營養均衡的午餐；縣府將持續從軟硬體及教育政策著手，改善學生學習環境。

除了午餐政策，祥和國小也是嘉義縣今年首批完成老舊廁所改善的學校之一。陳志峰表示，工程改善原有設施、通風及採光，並規畫性別友善廁所，在兼顧隱私與安全下，回應不同使用者需求。

李美華表示，縣府爭取教育部經費推動校園老舊廁所整修，2015年至2024年已投入約3億5292萬元；2025年至2027年另規畫投入約2億8396萬元，補助97校、99棟校舍改善廁所，兩階段總經費超過6.3億元，並將性別友善、安全、美感及節能理念納入改善工程。

縣長翁章梁（右）視察祥和國小完成改善的老舊廁所，教育處長李美華（左）及校長陳志峰陪同。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣免費營養午餐正式上路，開學第一餐包括五穀米飯、健康滷雞腿、什錦炒蛋、炒地瓜葉、冬瓜排骨湯及蘋果等。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣免費營養午餐新學期正式上路，縣長翁章梁到朴子市祥和國小與學生共進午餐，學生開心比讚。圖／嘉義縣政府提供

縣長翁章梁到祥和國小關心開學情形，並與學生一起品嘗免費營養午餐開學第一餐。圖／嘉義縣政府提供