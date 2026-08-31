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教師荒未退燒！嘉義市開學仍缺7名代理師　減授節數也推高人力需求

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市國中小今天開學，教育處長郭添財（右一）前往港坪國小了解開學整備情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市國中小今天開學，教育處長郭添財（右一）前往港坪國小了解開學整備情形。圖／嘉義市政府提供

全台中小學今天開學，教師荒問題仍受關注。嘉義市教育處統計，截至今天各校回填資料，全市國中小仍缺7名代理教師，其中國小5名、國中2名，教師整備率為99.63%。教育處長郭添表示，目前並無特定區域或科目出現明顯缺師，現有缺額學校已列管，先由校內現職教師調整課務及配課因應。

教育部長鄭英耀表示，教師聘任是各縣市政府責任，從數據來看，各縣市教師聘任率大致都達99%以上，不會影響教學正常化。教育部8月25日公布，全國公立國中小仍有614名代理教師待聘，教師整備完成率達99.58%，不過教師團體及部分教育現場認為，官方整備率與第一線實際感受仍有落差。

嘉義市教育處表示，依今天各校回填教育部高中以下教育人才庫入口網資料，目前國小代理教師缺額5名、國中2名，共7名。至於缺額原因，除教師招聘問題外，也與嘉義市近期陸續調降教師每周授課節數有關。

郭添表示，嘉義市國中小導師每周減授節數已由4節增加為5節，兼任行政職務教師基本授課節數也調降2節；此外，國中小全面設置特教組長，國小特教組長每周減授10至14節、國中特教組長減授10至18節，使各校整體教師鐘點需求增加，也提高代理、代課師資需求。

至於外界關心教師荒是否集中偏遠區域，以及特教、英語、理化、資訊或專任輔導等科目較難找到教師，教育處表示，依目前各校回傳資料，嘉義市沒有特定區域或特定科目出現明顯缺師情形。

教育處表示，目前已將仍有教師缺額的學校列管，定期確認師資需求，各校現階段優先透過校內現職教師進行課務調整及配課，維持開學後課程正常運作。

對於教育部認為教師聘任屬地方政府責任，以及地方招聘、留才是否需要中央鬆綁法規或增加補助，郭添表示，教師人力短缺是全國性議題，目前嘉義市教師整備率達99.63%，市府將持續配合教育部政策，優化教育環境。

嘉義市國中小今天開學，警方執行護童專案，在校門口協助維護學生上學安全及交通秩序。圖／嘉義市警局提供
嘉義市國中小今天開學，警方執行護童專案，在校門口協助維護學生上學安全及交通秩序。圖／嘉義市警局提供

嘉義 教師荒 鄭英耀

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