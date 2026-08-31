快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

籃球／「男模」呂政儒暗示將退役 開心享受親子時光

聽新聞
0:00 / 0:00

中市免費營養午餐雙主菜有「L形大雞腿」 家長憂後續只剩豆芽菜

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天中午到南屯國小視察免費營養午餐，盧戴上帽子與手套，親自幫孩子打菜，並陪伴孩子用餐。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天中午到南屯國小視察免費營養午餐，盧戴上帽子與手套，親自幫孩子打菜，並陪伴孩子用餐。記者余采瀅／攝影

今天是開學日，台中市國中小免費營養午餐正式上路，並推出開學首周加碼「3天雙主菜」，第一天就端出砂鍋魚及台式L型大雞腿，不過孩子吃的開心，不少家長質疑「不要前面雙主菜，後面只剩豆芽菜」，更有教育人士擔憂後續菜色恢復，恐引發廚餘危機。

中市府115學年度起提供公私立國中小共24萬名學生免費營養午餐，全年採購預算從11億增到40億元。為慶祝開辦免費營養午餐，中市府全國首創第一周「幸福加碼，午餐加菜」，5天中有3天會是雙主菜，2天蛋料理升級，由市府額外支出2080萬元經費，每名學生加菜補助80元。

台中市長盧秀燕今天中午到南屯國小視察免費營養午餐，盧戴上帽子與手套，親自幫孩子打菜，並陪伴孩子用餐。盧秀燕為學童盛上砂鍋魚及台式L型大雞腿等雙主菜，還問「想不想吃L型大雞腿？」並說阿公阿嬤疼孩子，家裡如有吃雞腿，阿公阿嬤、父母會把雞腿給孩子們，最好部分留給孩子。

盧秀燕表示，台灣營養午餐大賽已舉辦多年，台中市歷年獲得許多大獎及冠軍，市府將前幾年得獎的冠軍菜單復刻給孩子們，讓孩子們能有機會吃到冠軍料理；另這個月是「異國料理主題月」，也透過飲食讓孩子們了解不同的飲食文化。

不少學童難得吃到大雞腿，把最好吃的留到最後享用。一名學童說，過去在學校一至兩周才會吃到一次雞腿，且不一定都這麼大隻，希望以後可以經常吃到。家長則認為仍要維持品質，否則寧願付費給孩子吃健康午餐。

基層教師表示，營養午餐應該長期均衡又兼顧品質，一周的「雙主菜」午餐只是政治討好，且會讓學生留下錯誤印記，期待接下來每餐都可吃得這麼好，等到後續菜色不如第一周豐盛，廚餘量恐怕會大增，衍伸更多困擾。

中市議員陳雅惠批評，這是盧市府「煙花宣傳」，雙主菜吃不到一周，屆時恢復每餐70元的菜色，學童嫌不好吃，導致校園廚餘增量，又要煩惱去化廚餘問題，本末倒置。

中市教育局指出，孩子在學校「吃得飽、吃得好、吃得健康」是市府團隊最重要的施政承諾。市府克服財政挑戰，自115學年度起全面實施國中小學營養午餐全面免費政策，不分公私立全面納入補助，受惠學生人數約達24萬人，市府將持續與學校、廠商攜手合作，守護台中學子的飲食健康。

台中市長盧秀燕今天中午到南屯國小視察免費營養午餐，盧戴上帽子與手套，親自幫孩子打菜，並陪伴孩子用餐。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天中午到南屯國小視察免費營養午餐，盧戴上帽子與手套，親自幫孩子打菜，並陪伴孩子用餐。記者余采瀅／攝影

今天是開學日，台中市國中小免費營養午餐正式上路，並推出開學首周加碼「3天雙主菜」，第一天就是台式L型大雞腿。記者余采瀅／攝影
今天是開學日，台中市國中小免費營養午餐正式上路，並推出開學首周加碼「3天雙主菜」，第一天就是台式L型大雞腿。記者余采瀅／攝影

今天是開學日，台中市國中小免費營養午餐正式上路，並推出開學首周加碼「3天雙主菜」，第一天就是台式L型大雞腿，不過孩子吃的開心。記者余采瀅／攝影
今天是開學日，台中市國中小免費營養午餐正式上路，並推出開學首周加碼「3天雙主菜」，第一天就是台式L型大雞腿，不過孩子吃的開心。記者余采瀅／攝影

豆芽菜 營養午餐 免費

延伸閱讀

台中免費營養午餐下周上路 第一周加碼3天雙主菜

免費營養午餐上路首日 新北2校自備便當人數大減、學生喊「很飽」

免費營養午餐九月上路 師憂菜色縮水

開學了！鍾東錦畫重點 安全及60元營養午餐做好把關

相關新聞

教長稱「聘老師是各縣市責任」 資深教師批蠻扯的、師荒已是國家危機

代理教師荒，開學有學校還找不到老師，教育部長鄭英耀今指出，教師聘任是各縣市政府的責任。屏東縣一名30多年教師獲悉後直呼「蠻扯的！」，教育部沒有長期師資培育計畫，應盤點各縣市政府缺哪些師資，才能在大學師資培育部分做好計畫，而不是將事情都丟給地方政府，師資荒面臨是國家危機。

中市免費營養午餐雙主菜有「L形大雞腿」 家長憂後續只剩豆芽菜

今天是開學日，台中市國中小免費營養午餐正式上路，並推出開學首周加碼「3天雙主菜」，第一天就端出砂鍋魚及台式L型大雞腿，不過孩子吃的開心，不少家長質疑「不要前面雙主菜，後面只剩豆芽菜」，更有教育人士擔憂後續菜色恢復，恐引發廚餘危機。

鄭英耀指教師聘任是地方責任 校長：聽了很心酸

今天國中小學開學日，全台仍有許多學校還在找代理教師，雲林縣仍有逾30名懸缺。教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。雲林一位不具名校長表示，聽到部長說這句話「覺得很心酸」，以行政程序來說，確實是各縣市政府要盤點、招聘，但教師為何不願留下來，想進場的人為何裹足不前，教育部應該思考如何改善教育環境，進行整體檢討。

聘老師是各縣市責任？校長揭教師荒原因：應檢討師培制度

代理教師荒延燒，教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。對此，高雄一位不具名校長認為，缺師不能只歸因地方找不到人，真正根源在師資培育制度改變，導致投入教職的人才庫縮水，應重新檢討師培制度，否則地方再怎麼招，只會陷入「想找也無人可找」困境。

開學全台缺師！北市校長直言開缺也招不滿 工作壓力大成主因

今天是開學日不過全台灣仍面臨大量缺老師問題，以台北市為例截至上周五仍有近50多缺額，學校只能以超鐘點或以短期代課教師先行代替，校長直言，很多學校開學就算繼續開缺也招不滿，最大問題就是沒人願意當老師，不僅僅是經濟問題還包含工作上的壓力，呼籲政府仍應關注該問題，給予教育現場更多協助。

教長稱「聘老師是各縣市責任」？校長揭找不到教師3原因

代理教師荒延燒，教育部長鄭英耀今指出，教師聘任是各縣市政府的責任。台中一名不具名校長指出，教師聘任確實是地方權責，不過第一線教育現場遇到融合教育、校事會議濫訴多，加上年金改革衝擊，都讓教師心灰意冷，也導致年輕人不願從事教職，讓地方陷入找不到教師的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。