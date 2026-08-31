中市免費營養午餐雙主菜有「L形大雞腿」 家長憂後續只剩豆芽菜

今天是開學日，台中市國中小免費營養午餐正式上路，並推出開學首周加碼「3天雙主菜」，第一天就端出砂鍋魚及台式L型大雞腿，不過孩子吃的開心，不少家長質疑「不要前面雙主菜，後面只剩豆芽菜」，更有教育人士擔憂後續菜色恢復，恐引發廚餘危機。

中市府115學年度起提供公私立國中小共24萬名學生免費營養午餐，全年採購預算從11億增到40億元。為慶祝開辦免費營養午餐，中市府全國首創第一周「幸福加碼，午餐加菜」，5天中有3天會是雙主菜，2天蛋料理升級，由市府額外支出2080萬元經費，每名學生加菜補助80元。

台中市長盧秀燕今天中午到南屯國小視察免費營養午餐，盧戴上帽子與手套，親自幫孩子打菜，並陪伴孩子用餐。盧秀燕為學童盛上砂鍋魚及台式L型大雞腿等雙主菜，還問「想不想吃L型大雞腿？」並說阿公阿嬤疼孩子，家裡如有吃雞腿，阿公阿嬤、父母會把雞腿給孩子們，最好部分留給孩子。

盧秀燕表示，台灣營養午餐大賽已舉辦多年，台中市歷年獲得許多大獎及冠軍，市府將前幾年得獎的冠軍菜單復刻給孩子們，讓孩子們能有機會吃到冠軍料理；另這個月是「異國料理主題月」，也透過飲食讓孩子們了解不同的飲食文化。

不少學童難得吃到大雞腿，把最好吃的留到最後享用。一名學童說，過去在學校一至兩周才會吃到一次雞腿，且不一定都這麼大隻，希望以後可以經常吃到。家長則認為仍要維持品質，否則寧願付費給孩子吃健康午餐。

基層教師表示，營養午餐應該長期均衡又兼顧品質，一周的「雙主菜」午餐只是政治討好，且會讓學生留下錯誤印記，期待接下來每餐都可吃得這麼好，等到後續菜色不如第一周豐盛，廚餘量恐怕會大增，衍伸更多困擾。

中市議員陳雅惠批評，這是盧市府「煙花宣傳」，雙主菜吃不到一周，屆時恢復每餐70元的菜色，學童嫌不好吃，導致校園廚餘增量，又要煩惱去化廚餘問題，本末倒置。

中市教育局指出，孩子在學校「吃得飽、吃得好、吃得健康」是市府團隊最重要的施政承諾。市府克服財政挑戰，自115學年度起全面實施國中小學營養午餐全面免費政策，不分公私立全面納入補助，受惠學生人數約達24萬人，市府將持續與學校、廠商攜手合作，守護台中學子的飲食健康。

台中市長盧秀燕今天中午到南屯國小視察免費營養午餐，盧戴上帽子與手套，親自幫孩子打菜，並陪伴孩子用餐。記者余采瀅／攝影

今天是開學日，台中市國中小免費營養午餐正式上路，並推出開學首周加碼「3天雙主菜」，第一天就是台式L型大雞腿。記者余采瀅／攝影