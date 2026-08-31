教長稱「聘老師是各縣市責任」 資深教師批蠻扯的、師荒已是國家危機

代理教師荒，開學有學校還找不到老師，教育部長鄭英耀今指出，教師聘任是各縣市政府的責任。屏東縣一名30多年教師獲悉後直呼「蠻扯的！」，教育部沒有長期師資培育計畫，應盤點各縣市政府缺哪些師資，才能在大學師資培育部分做好計畫，而不是將事情都丟給地方政府，師資荒面臨是國家危機。

屏東縣這名資深教師在教育現場逾30年也是教務主任，他無奈地說，每到暑假都面臨找老師。

這名教師無奈說，教育部沒有做長期師培計畫，必須整體規畫，才會知道現在全國缺額的師資是哪些，才能在大學師資培育端做好規畫，「而不是把事情丟給地方政府，蠻扯的」。

這名教師認為，教育部要了解各縣市需求後，針對未來十年台灣教育環境中所需要的師資，與師資培育的大學端討論，可以培訓哪些老師，擬定相關名額，這是教育部應該要做的，師資荒延燒，這已經是國家的危機。

這名老師認為，像是推動本土語言、雙語教育課程，需要師資，不能全部都丟給地方政府跟老師自己想辦法，「缺少哪些科目老師，如何培育須有長期規畫」，不然每到寒暑假都會面臨找老師困境。

這名教師說，很多老師不願意當老師，拿到合格教師證也不願意當老師，「教育氛圍老師在職場沒有受到尊重」，除教學外，管理學生，老師也要負擔行政工作。加上現在投訴案件多，家長、學生投訴老師，有些不是老師的錯，老師要走校是會議流程，很繁瑣，對老師來說面臨是身心受創。

這名教師也提到，現在教學環境變化，以高中課程來說，有多元選修，要加深、加廣，還有校定必修，以學年學分制為主，以前學生考試沒過補考、或是留級，現今老師也要都利用寒暑假協助學生補課重修。

屏東縣115學年度部分，國中還有2校、3名代理教師， 國小有2校、2名代理教師，公開甄選中。這些學校僅一所在偏鄉，其他都在市區、甚至是蛋黃區。

屏東縣府教育處表示，各校課表均已排定，學校已透過校內具專長教師支援，或聘請退休教師、校外代課教師到校授課，確保學生正常上課及學習權益。學校也會透過校內教學研究會、同儕共備及教學輔導機制，提供代理教師必要的教學支援，共同維護教學品質。縣府將持續掌握各校招聘進度，協助學校儘速補足師資，確保學生受教權益。