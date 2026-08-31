教長稱「聘老師是各縣市責任」？校長揭找不到教師3原因

代理教師荒延燒，教育部長鄭英耀今指出，教師聘任是各縣市政府的責任。台中一名不具名校長指出，教師聘任確實是地方權責，不過第一線教育現場遇到融合教育、校事會議濫訴多，加上年金改革衝擊，都讓教師心灰意冷，也導致年輕人不願從事教職，讓地方陷入找不到教師的困境。

教師荒持續，許多學校靠現職教師超鐘點、代課或跨班支援補缺口。教育部8月25日公布，全國公立國中小有614名代理教師待聘，並稱教師整備完成率達99.58%，不過教師團體及教育現場認為，官方數據與第一線實際感受明顯有落差。

鄭英耀今被問到校園缺師問題，他表示，聘老師是各縣市政府的責任，「我想從數據已經非常清楚各縣市在老師聘任大概都已經達到99%多，我想地方有一套排課跟老師聘任的機制，不會影響到教學的正常化。」

一名校長指出，以權責來講，部長講的沒有問題，確實由地方政府聘任教師。不過，現今第一線教育現場遇到諸多困境，包括推廣融合教育，但如果孩子有特殊狀況，家長卻無法在醫療與輔導上配合，就會造成教育現場混論，讓現場教師與行政人員相當辛苦，先前就曾發生特殊生攻擊教師恐致失明事件，這不是「個案」，而變成「通案」，只是沒有報出來而已。

校長說，另校事會議濫訴多，讓師生關係分裂，加上年金改革後，軍公教退休制度改變，政府沒有提供教師好的待遇與退休保障，導致教師不如歸去，或是年輕人不願從事教職，整體教育環境惡劣，需政府檢討與改革。

中市教育局指出，因應115學年度開學，教育局已於開學前、後持續督促各校多利用教育部國民及學前教育署高級中等以下教育人才庫平台，增加錄取所需代理教師媒合機會。目前仍未聘足代理教師的學校，學校已先行由校內教師以超鐘點兼課方式因應，並將持續招聘代理教師，以維護學生學習權益。