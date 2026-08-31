鄭英耀指教師聘任是地方責任 校長：聽了很心酸

今天國中小學開學日，全台仍有許多學校還在找代理教師，雲林縣仍有逾30名懸缺。教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。雲林一位不具名校長表示，聽到部長說這句話「覺得很心酸」，以行政程序來說，確實是各縣市政府要盤點、招聘，但教師為何不願留下來，想進場的人為何裹足不前，教育部應該思考如何改善教育環境，進行整體檢討。

這名校長表示，代理教師缺額不只是數字問題，背後牽涉師資培育、教師工作環境及現行教育制度等多重因素，不能單純將責任歸咎地方政府。各縣市確實有責任盤點師資需求、辦理教師甄聘，但如果教師持續流失、年輕人不願進入教育現場，中央更應從整體教育環境檢視問題。

校長指出，現在第一線教師面臨的壓力相當大，尤其教師輔導管教法的調整讓老師連基本的管教權都沒有，面對學生行為、家長溝通及校園事件時，老師往往承受多重壓力，「這會讓想進入教育界的人裹足不前」。

他說，除了教師管教權，還有校事會議等問題都有影響，教育現場每天都要面對學生、家長與學校行政之間的各種問題，如果整體環境沒有改善，即使地方政府持續辦理甄聘，仍可能面臨「有人來、卻留不住」的困境。

「老師為什麼不願意留下來？想進場的人為什麼裹足不前？」校長表示，這才是中央教育主管機關應該深入思考的問題。教師人力短缺不是單一縣市才有的現象，從師資培育、教師待遇、工作負擔、管教權到校園事件處理，都應該進行整體檢討，而非只把焦點放在地方政府是否完成教師招聘。

他坦言，今天聽到教育部長說教師聘任是各縣市政府責任，覺得很心酸。因為對基層學校而言，學校當然希望每個班級開學時都能有足夠教師，校方能做的就是盡力招聘、照顧教師，讓老師安心教學。