快訊

呼應蔡英文談社安網 蔣萬安拍板：類家內成員納SDM安全評估

TPBL／高國豪旅外心意堅定 攻城獅送祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭英耀指教師聘任是地方責任 校長：聽了很心酸

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
針對全台代理教師荒延燒，有校長指出，中央應全面檢討教育現場。圖為雲林縣斗六市鎮東國小蔡志豪老師展現教學熱忱，在今開學日引導學生學習。記者陳雅玲／攝影
針對全台代理教師荒延燒，有校長指出，中央應全面檢討教育現場。圖為雲林縣斗六市鎮東國小蔡志豪老師展現教學熱忱，在今開學日引導學生學習。記者陳雅玲／攝影

今天國中小學開學日，全台仍有許多學校還在找代理教師雲林縣仍有逾30名懸缺。教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。雲林一位不具名校長表示，聽到部長說這句話「覺得很心酸」，以行政程序來說，確實是各縣市政府要盤點、招聘，但教師為何不願留下來，想進場的人為何裹足不前，教育部應該思考如何改善教育環境，進行整體檢討。

這名校長表示，代理教師缺額不只是數字問題，背後牽涉師資培育、教師工作環境及現行教育制度等多重因素，不能單純將責任歸咎地方政府。各縣市確實有責任盤點師資需求、辦理教師甄聘，但如果教師持續流失、年輕人不願進入教育現場，中央更應從整體教育環境檢視問題。

校長指出，現在第一線教師面臨的壓力相當大，尤其教師輔導管教法的調整讓老師連基本的管教權都沒有，面對學生行為、家長溝通及校園事件時，老師往往承受多重壓力，「這會讓想進入教育界的人裹足不前」。

他說，除了教師管教權，還有校事會議等問題都有影響，教育現場每天都要面對學生、家長與學校行政之間的各種問題，如果整體環境沒有改善，即使地方政府持續辦理甄聘，仍可能面臨「有人來、卻留不住」的困境。

「老師為什麼不願意留下來？想進場的人為什麼裹足不前？」校長表示，這才是中央教育主管機關應該深入思考的問題。教師人力短缺不是單一縣市才有的現象，從師資培育、教師待遇、工作負擔、管教權到校園事件處理，都應該進行整體檢討，而非只把焦點放在地方政府是否完成教師招聘。

他坦言，今天聽到教育部長說教師聘任是各縣市政府責任，覺得很心酸。因為對基層學校而言，學校當然希望每個班級開學時都能有足夠教師，校方能做的就是盡力招聘、照顧教師，讓老師安心教學。

鄭英耀 地方政府 校長 雲林 代理教師 教師 教師荒

延伸閱讀

開學日還在缺師 教育部長鄭英耀：聘老師是各縣市政府責任

影／開學日缺師仍未解 教育部長：聘任是各縣市政府的責任

明開學缺師未解超鐘點、代課成常態 特教協會4訴求：停止叫老師撐一下

中小學開學師資荒仍未解 教團籲推動「代理抵實習」

相關新聞

聘老師是各縣市責任？校長揭教師荒原因：應檢討師培制度

代理教師荒延燒，教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。對此，高雄一位不具名校長認為，缺師不能只歸因地方找不到人，真正根源在師資培育制度改變，導致投入教職的人才庫縮水，應重新檢討師培制度，否則地方再怎麼招，只會陷入「想找也無人可找」困境。

開學日還在缺師 教育部長鄭英耀：聘老師是各縣市政府責任

今天是全台中小學開學第一天，缺師問題仍未解決。教育部長鄭英耀今日受訪指出，教師聘任是各縣市政府的責任，從數據來看，各縣市教師聘任率大致都已達99%以上，不會影響教學正常化。

照片現端倪！蔣萬安「大寶」錄取建中先休學 將赴美交換一年

台北市長蔣萬安兒子蔣得立日前高中免試入學放榜順利錄取建中成為蔣萬安學弟，不過近日被爆料蔣得立已經從建中休學，準備到美國留學。據了解，蔣此次參與的是教育局交換學生學習計畫，學生可以赴美國及加拿大體驗不同文化教育日常，但必須休學一年回台繼續完成高中學業，而近一次舉辦行前交流會照片中也看見蔣得立身影，消息不脛而走。

鄭英耀指教師聘任是地方責任 校長：聽了很心酸

今天國中小學開學日，全台仍有許多學校還在找代理教師，雲林縣仍有逾30名懸缺。教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。雲林一位不具名校長表示，聽到部長說這句話「覺得很心酸」，以行政程序來說，確實是各縣市政府要盤點、招聘，但教師為何不願留下來，想進場的人為何裹足不前，教育部應該思考如何改善教育環境，進行整體檢討。

中小學開學師資荒仍未解 教團籲推動「代理抵實習」

全台中小學今天開學，然而校園師資荒仍未解，許多學校靠現職教師超鐘點、代課或跨班支援補缺口。台灣特教工作專業人員協會呼籲停止叫教師「撐一下」解決缺師問題，建議推動「代理抵實習」，開放通過教師資格考試者代理一年抵免半年實習，讓合格儲備師資提前投入教育現場。

開學全台缺師！北市校長直言開缺也招不滿 工作壓力大成主因

今天是開學日不過全台灣仍面臨大量缺老師問題，以台北市為例截至上周五仍有近50多缺額，學校只能以超鐘點或以短期代課教師先行代替，校長直言，很多學校開學就算繼續開缺也招不滿，最大問題就是沒人願意當老師，不僅僅是經濟問題還包含工作上的壓力，呼籲政府仍應關注該問題，給予教育現場更多協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。