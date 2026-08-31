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無聲的力量最震撼！親愛的月光國際聾人藝術節 四國藝術家齊聚台北

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2026 親愛的月光國際聾人藝術節節目之一日本《終點站的軌跡》。圖／親愛的月光國際聾人藝術節提供
2026 親愛的月光國際聾人藝術節節目之一日本《終點站的軌跡》。圖／親愛的月光國際聾人藝術節提供

當一場表演不再依賴聲音，觀眾該如何讀懂故事?聾人藝術不只是「無障礙服務」，還開啟了另一種令人震撼的演出形式。2026 親愛的月光國際聾人藝術節9 月 12 日至 20 日於台北萬座曉劇場登場。邀請來自台灣、日本、丹麥及越南四國頂尖藝術團隊，集結戲劇、手語、肢體、擬真視覺敘事(Visual Vernacular(VV)、工作坊與國際論壇等領域，希望打破語言與感官的界線，邀請大眾走進藝術節體驗多元的表演藝術。

今年藝術節策展人潘思廷以「RGB-定義你的原色」為策展主題，象徵聾人與聽人、不同語言與文化，能如光的三原色般保有各自特質，交織出最豐富的光譜。策展將聾人文化直接帶入創作核心，不再只是傳統的「無障礙服務」，而是深入探討手語肢體如何成為藝術語言、視覺如何改變舞台敘事，帶領觀眾重新思考「觀看」與「理解」的定義，從中尋獲並定義自己的內在原色。

本屆演出節目集結四國風格獨特的藝術團隊。台日合作的《終點站的軌跡》巡演逾 50 場，以列車回望聾人文化的世代記憶。众月藝創所林靖嵐創作《沈默的世界:渡口》，從翻譯與溝通出發，探討語言與社會的權力邊界。

台灣與丹麥合作的《On the Edge》取材真實故事與佛洛伊德「怪誕」概念，回應聾人社群邊緣化的現象。大可創藝潘思廷導演的《Now Stop!》則以「大風吹」遊戲延伸家庭病症照護之心理與社會標籤,開創聾聽共融的第三空間。

除了劇場演出，今年藝術節引入源自聾人文化的「擬真視覺敘事 Visual Vernacular(VV)」，日本 VV 大師那須映里將親自來台主持大師班與大眾參與工作坊，示範表演者如何用手勢、表情與空間，創造出如電影鏡頭般的無台詞擬真畫面。

此外，越南共融舞蹈、日本手語文本表演、丹麥國際表演技巧及動見体藝術總監符宏征帶來共融劇場覺察表演等跨國工作坊，開放大眾親身參與，無須任何表演經驗即可透過身體感受創作能量。

「2026 親愛的月光國際聾人藝術節」套票 PASS 早鳥優惠延長開賣至 9 月 16 日止。完整節目與購票資訊請至官方網站查詢。藝術節官方網站:https://senseitdeafart.com/；購票與套票 PASS 資訊:https://shop.senseitdeafart.com/

藝術節 藝術家 台北

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