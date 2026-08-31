Taiwan Day 9月前進波蘭 蕭副總統盼讓世界認識台灣

集結台灣當代舞蹈、民俗藝陣及美食市集，文總9月將赴波蘭舉辦Taiwan Day活動，以文化介紹台灣。副總統蕭美琴期盼，能在歐洲民眾心中種下一顆「想親自到台灣看一看」的種子。

響應文化部推行「歐洲台灣文化年」及外交部「台灣文化在歐洲2026」活動，中華文化總會9月將攜手編舞家何曉玫創立舞團MeimageDance前進波蘭，橫跨奧地利、匈牙利巡演，還有雷昇傳藝劇團、台北共樂軒齊上陣，將台灣廟口文化搬到歐洲。

蕭副總統今天表示，她以文總副會長身分前來為演出團隊加油，台灣外交處境辛苦，面臨複雜挑戰，但台灣人與人為善，想要跟世界朋友相互往來的心從未改變。這次也希望透過文化這股溫暖而強大的力量，讓更多歐洲朋友認識台灣。

蕭副總統提到，台灣是充滿韌性且多元的國家，島嶼上有各種傳統民間信仰，但也有具開創性的當代藝術，還有珍珠奶茶、小籠包等美食。這些對大家來說可能是日常的點滴，但都承載台灣人共同的記憶，自由、民主的特質，也讓台灣文化更豐富。

蕭副總統表示，台灣與歐洲地理位置相隔遙遠，但相信文化是可以跨越國界與距離的橋梁，感受到彼此的誠懇與善意。文化外交一步步擴大世界對台灣多元的認識，也能深化與各國的情感，每名參與演出的表演者都是台灣外交的代表，一起以台灣民間力量擴大台灣與世界交朋友的用心。

文總今天舉辦Taiwan Day活動行前記者會，提前預告超過10家攤商參與的台灣主題市集內容，像是呼應波蘭餃子的台灣水餃、珍奶、台灣茶等，還有文化部推行的文化外交大使a-We，化身乘著吉祥雲朵飛行的波蘭版造型徽章。

文化部次長王時思分享，a-We是文化部去年在大阪世博期間推出的角色，希望能透過角色與常民社會、尤其年輕世代溝通，且在不同地域會展現不同個性，像是在芬蘭化身搖滾版a-We，象徵台灣多元魅力。文化部今年在歐洲也展開人權電影巡演等多種文化行動，希望持續與世界溝通，讓國際認識豐富的台灣。

外交部次長吳志中表示，文化是吸引人的，且會感動人心。前幾週台灣有合唱團赴瑞典參賽奪冠，卻也同時遭到打壓，但他行前便鼓勵他們，即便遭遇挑戰，仍然要上台唱歌，唱出自由自在的歌聲，外交部會在遭受打壓時盡全力幫助。他也相信只要走出去，就能讓人看見台灣的多元、韌性與勇敢，「如果有困難就唱出自由的聲音，會讓大家看見的」。

中華文化總會31日在台北舉行「2026 Taiwan Day」記者會，宣布將前進波蘭舉辦「Taiwan Day」活動，向歐洲宣傳台灣的當代舞蹈與民俗藝陣文化，現場展示台灣人氣IP角色a-We的周邊商品與台灣特色產品。中央社

中華文化總會31日在台北舉行「2026 Taiwan Day」宣傳記者會，宣布將前進波蘭舉辦「Taiwan Day」活動，向歐洲宣傳台灣的當代舞蹈與民俗藝陣文化，現場邀請雷昇傳藝劇團、台北共樂軒展演精彩片段。中央社

中華文化總會31日在台北舉行「2026 Taiwan Day」宣傳記者會，宣布將前進波蘭舉辦「Taiwan Day」活動，向歐洲宣傳台灣特色文化，副總統蕭美琴（圖）出席致詞為活動宣傳。中央社