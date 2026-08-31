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開學全台缺師！北市校長直言開缺也招不滿 工作壓力大成主因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
全台灣仍面臨大量缺老師問題，以台北市為例截至上周五仍有近50多缺額，學校只能以超鐘點或以短期代課教師先行代替，校長直言，很多學校開學就算繼續開缺也招不滿，最大問題就是沒人願意當老師，不僅僅是經濟問題還包含工作上的壓力。示意圖。聯合報系資料照。
全台灣仍面臨大量缺老師問題，以台北市為例截至上周五仍有近50多缺額，學校只能以超鐘點或以短期代課教師先行代替，校長直言，很多學校開學就算繼續開缺也招不滿，最大問題就是沒人願意當老師，不僅僅是經濟問題還包含工作上的壓力。示意圖。聯合報系資料照。

今天是開學日不過全台灣仍面臨大量缺老師問題，以台北市為例截至上周五仍有近50多缺額，學校只能以超鐘點或以短期代課教師先行代替，校長直言，很多學校開學就算繼續開缺也招不滿，最大問題就是沒人願意當老師，不僅僅是經濟問題還包含工作上的壓力，呼籲政府仍應關注該問題，給予教育現場更多協助。

北市教育局統計，截至上周五高國中小尚有47名懸缺代理教師未聘足，包含高中15名、高職1名、特教學校1名、國中15名、國小15名，因應開學整備已逐校確認，各校已將職缺調整由校內教師以超鐘點或以短期代課教師協助授課，以維護學生受教權益。

中華民國國中小校長協會理事長、延平國小校長陳清義坦言，今年狀況相比往年似乎有好一點，但很多缺額就算已建立「人才資料庫」也招不滿，最核心關鍵就是沒人，很多學校就算開學一直開缺仍找不到老師，他也直言，教育局雖然在補助、津貼上都有持續增加，不過經濟上問題以外，老師需面對家長、學生壓力大，也是很多人不願來當老師主因。

陳清義說，現階段若老師不足可能會尋找短期代課教師協助授課或拜託校內老師超鐘點，不過有些學校可能本身校內老師意願不高或地點位置不佳找不到代課老師，對校長、老師來說都是不小壓力，呼籲政府仍需注意，並適時給予第一線人員更多協助。

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