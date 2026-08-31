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開學缺師鄭英耀稱「地方責任」 竹縣：師培結構仍待教育部規畫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今天開學日，仍有不少學校缺師資。聯合報系資料照
今天開學日，仍有不少學校缺師資。聯合報系資料照

全台中小學今開學，缺師問題仍未完全解決。教育部鄭英耀今表示，教師聘任是各縣市政府的責任，各地聘任率大致已達99%以上；新竹縣教育局則指出，師資培育及結構問題仍待教育部全面規畫調整。

教育部8月25日公布全國公立國中小教師整備情形，當時仍有614名代理教師待聘，教師整備完成率達99.58%。不過，教師團體及部分教育現場認為，官方統計與第一線實際感受仍有落差，缺師問題在開學前後持續受到關注。

據統計，桃園、台中及新竹縣等地仍有55名教師缺額。新竹縣教育局表示，由於今天已正式開學，目前縣內各校已呈現無缺額狀態，所需課程基本上都已由校內人力吸收，維持正常教學。

教育局指出，有關新竹縣各校教師補實，今年6月已辦理中小學教師甄選完竣，後續並由各校依實際需求自行辦理代理教師甄聘。若仍有人力需求，則搭配現職教師超鐘點授課，以及徵聘鐘點式代課教師兩大替代方案，以維持各校課務正常運作。

針對鄭英耀表示「教師聘任是各縣市政府的責任」，新竹縣教育局回應，整體師資培育及師資結構問題，仍有待教育部進行全面性規畫與調整，才能進一步解決教育現場教師不足問題。

教育局表示，未來將持續配合教育部政策規定，並把第一線教育現場實際需求及改進建議適時向教育部反映，盼中央與地方共同解決師資問題，維持學生正常受教。

鄭英耀 師培 教育部 教師荒 新竹

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