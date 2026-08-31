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聘老師是各縣市責任？校長揭教師荒原因：應檢討師培制度

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。高雄一位不具名校長認為，缺師不能只歸因地方找不到人，真正根源在師資培育制度改變，導致投入教職的人才庫縮水。圖為教師甄試示意圖。聯合報系資料照
教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。高雄一位不具名校長認為，缺師不能只歸因地方找不到人，真正根源在師資培育制度改變，導致投入教職的人才庫縮水。圖為教師甄試示意圖。聯合報系資料照

代理教師荒延燒，教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。對此，高雄一位不具名校長認為，缺師不能只歸因地方找不到人，真正根源在師資培育制度改變，導致投入教職的人才庫縮水，應重新檢討師培制度，否則地方再怎麼招，只會陷入「想找也無人可找」困境。

這名校長表示，代理、代課教師難找，已從偏鄉蔓延到市區，不是偏鄉才缺老師，連市區學校也頻頻出現一招、二招無人報考。

他指出，早年師範體系學生畢業後實習一年就投入教職，師資來源穩定，後來師培制度改變，又碰上少子化減班、教師缺額縮減，讓具備教師資格的年輕人出走，原本可作為代理教師主要來源的人力也逐漸流失。

缺師問題浮現，現在要把這批人找回來，沒有那麼容易，他舉例說，新進教師月薪約4萬多元，年收入約60多萬元，大學畢業後要成為教師，除了本科專業，還得修教育學程、實習、通過教師資格考，再投入教師甄試，所需時間成本高，不少人中途就打退堂鼓。

他表示，年輕人會算投資報酬率，科技業、民間企業或其他彈性工作的收入不輸教師，工作自由度也更高，當教職薪資、條件缺乏競爭力，就難吸引人才。

校長說，面對開學缺師壓力，學校只能放寬報考資格，讓未具教師證者進入校園救急，這能解決眼前有沒有人站上講台，卻也可能衍生另一層隱憂。

他直指，三招無證代理教師一定衝擊教學品質，老師不是只有傳授專業知識，更重要的是教育心理、特殊教育及班級經營，都需要專業能力，未經完整師培者進入教育現場，面對融合教育、學生情緒、處理衝突等問題，不僅第一線職場風險提高，學校還得投入心力手把手提點，反而增加負擔。

「教育是百年大計，不能缺人就一直降低門檻。」他表示，聘老師確實是各縣市政府責任，但若缺乏完整、穩定具吸引力師培制度，最後仍無人可找，與其讓各校年年在開學前疲於找人，重新把制度拉回正軌，才是真正解決缺師問題。

師培 教師荒 校長 鄭英耀 代理教師

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